Elon Musk sconfitto in tribunale, respinta la causa contro OpenAI e Sam Altman

Elon Musk perde la causa contro OpenAI dopo quattro anni dall’ultima donazione contestata. Il tribunale federale di Oakland ha giudicato tardive le accuse contro Sam Altman e gli altri dirigenti, chiudendo il caso senza entrare nel merito.

Il tribunale federale di Oakland ha respinto la causa presentata da Elon Musk contro OpenAI, Sam Altman, Greg Brockman e Microsoft. La decisione è arrivata dopo tre settimane di processo, al termine delle quali la giuria ha stabilito che le accuse mosse dal fondatore di Tesla erano ormai prescritte.

La giudice Yvonne Gonzalez Rogers ha confermato il verdetto espresso dalla giuria, chiudendo così uno dei contenziosi più seguiti nel settore dell’intelligenza artificiale. Musk sosteneva che OpenAI avesse tradito la missione originaria con cui era nata, trasformandosi da organizzazione no-profit a società orientata al profitto.

Secondo l’imprenditore, Sam Altman e Greg Brockman avrebbero utilizzato in modo improprio i circa 38 milioni di dollari donati da lui negli anni iniziali del progetto. Musk aveva finanziato OpenAI con l’obiettivo dichiarato di sostenere la ricerca sull’intelligenza artificiale a beneficio dell’umanità.

Durante il processo sono stati ascoltati diversi protagonisti dell’industria tecnologica. Al centro della disputa c’era soprattutto la crescita di OpenAI, diventata una delle aziende più influenti del settore grazie al successo di ChatGPT e valutata centinaia di miliardi di dollari.

La giuria ha però affrontato prima una questione preliminare decisiva. Musk aveva avviato l’azione legale nel 2024, quattro anni dopo la sua ultima donazione a OpenAI. Per i giurati il ricorso è stato presentato oltre i termini consentiti dalla legge, rendendo inutile valutare il contenuto delle accuse.

La sentenza evita a OpenAI conseguenze potenzialmente pesanti. In caso di vittoria di Musk, l’azienda avrebbe potuto essere costretta a tornare a una struttura no-profit, mettendo a rischio i rapporti con investitori come Microsoft, Amazon e SoftBank, che negli ultimi anni hanno investito miliardi nella società.