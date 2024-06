Elon Musk ritira improvvisamente causa contro Sam Altman e OpenAI

Elon Musk ha ritirato la sua causa contro OpenAI e due dei cofondatori della società, Sam Altman e Greg Brockman, presso il tribunale dello stato della California, ponendo fine a una battaglia legale durata mesi tra i co-fondatori della startup di intelligenza artificiale.

Il caso è stato archiviato senza pregiudizio, secondo una documentazione giudiziaria consultata dalla Cnbc

La causa aveva richiesto un processo con giuria e la società, il Ceo Altman e il co-fondatore e presidente Greg Brockman dovevano rimborsare qualsiasi profitto ricevuto dall'attività. Ma OpenAI ha rapidamente respinto le affermazioni di Musk, definendole “incoerenti” e “frivole” e sostenendo in tribunale che il caso dovrebbe essere archiviato. La società ha anche pubblicato un post sul blog che includeva molte delle e-mail di Musk dei primi giorni di OpenAI. Le e-mail sembravano mostrare che Musk riconosceva la necessità per l'azienda di guadagnare ingenti somme di denaro per finanziare le risorse informatiche necessarie per alimentare le sue ambizioni di intelligenza artificiale, il che era in contrasto con le affermazioni della causa secondo cui OpenAI aveva abbandonato la missione di creare intelligenza artificiale per il bene dell’umanità per avere dei profitti.