Matrimonio a prima vista UK, accuse di stupro nel reality e polemica sulla gestione di Channel 4

Tre partecipanti di Married at First Sight UK accusano alcuni concorrenti di violenze sessuali durante le riprese del reality. La BBC ha raccolto le testimonianze, mentre Channel 4 ha rimosso gli episodi dopo le anticipazioni dell’inchiesta.

Bufera nel Regno Unito attorno a Married at First Sight UK, il reality dedicato ai matrimoni tra sconosciuti trasmesso da Channel 4. Un’inchiesta realizzata dal programma Panorama della BBC ha raccolto le testimonianze di tre ex partecipanti che denunciano episodi di violenza sessuale avvenuti durante le registrazioni dello show.

Due donne sostengono di essere state stuprate da uomini conosciuti nel programma e diventati loro “mariti” televisivi. Una terza concorrente ha invece raccontato di aver subito un rapporto sessuale non consensuale. Tutte e tre hanno accusato la produzione di non essere intervenuta in modo adeguato per proteggerle.

Secondo quanto emerso dall’inchiesta, gli episodi con le tre partecipanti sono rimasti disponibili sia in televisione sia sulla piattaforma streaming dell’emittente britannica anche dopo le prime segnalazioni interne. La rimozione è arrivata soltanto lunedì 18 maggio, poco prima della diffusione completa del servizio della BBC.

Le denuncianti hanno scelto di parlare mantenendo l’anonimato. Panorama ha deciso di non rendere pubblici i loro nomi durante la trasmissione dell’inchiesta.

Le accuse hanno provocato una forte reazione nel mondo politico e televisivo britannico. Helena Kennedy, giurista e presidente della Ciisa, l’autorità indipendente che vigila sugli standard dell’industria creativa nel Regno Unito, ha definito il programma “pericoloso” e lo ha descritto come un esempio di “abusi televisivi” trasformati in intrattenimento. Kennedy ha chiesto apertamente la cancellazione del reality dal palinsesto.

Channel 4 ha parlato di “accuse estremamente gravi” e ha confermato di aver incaricato il mese scorso un organismo investigativo esterno di verificare quanto denunciato dalle partecipanti. Ian Katz, responsabile dei contenuti dell’emittente e già in uscita dal suo incarico, ha dichiarato che valuterà eventuali nuove misure dopo aver visionato integralmente l’inchiesta trasmessa dalla BBC.

Il format di Married at First Sight è diffuso anche fuori dal Regno Unito. In Italia viene trasmesso sui canali Discovery con il titolo “Matrimonio a prima vista Italia”.