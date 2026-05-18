Firenze, arrestato ventenne per estorsione a un minorenne dopo mesi di minacce

Un ventenne arrestato a Firenze dopo mesi di minacce e richieste di denaro a un adolescente. Il ragazzo, terrorizzato dalle ritorsioni contro la famiglia, aveva consegnato migliaia di euro prelevati dal conto del padre.

Per mesi avrebbe costretto un adolescente fiorentino a consegnargli denaro con il pretesto di offrirgli protezione. La vicenda si è conclusa con l’arresto in flagranza di un ventenne di origine ungherese, fermato dai carabinieri della stazione di Legnaia insieme ai militari della compagnia Firenze Oltrarno durante un’operazione in borghese.

Tutto sarebbe iniziato con una proposta apparentemente innocua. Il giovane si era presentato al minorenne dicendogli di poterlo “proteggere” da eventuali problemi, sostenendo di avere contatti vicini alla criminalità organizzata. Dopo i primi rifiuti, però, le richieste di soldi sarebbero diventate sempre più insistenti.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ragazzo avrebbe subito per mesi minacce pesanti, comprese intimidazioni rivolte ai familiari. Spaventato, avrebbe iniziato a sottrarre denaro dal conto corrente del padre per soddisfare le continue pretese dell’estorsore. In totale sarebbero stati consegnati circa 3.700 euro.

Oltre ai contanti, il ventenne avrebbe ottenuto anche l’utilizzo gratuito di un garage appartenente alla famiglia della vittima. Durante gli accertamenti, i carabinieri hanno trovato all’interno del locale circa cinque grammi di hashish.

La situazione è precipitata l’8 maggio scorso, quando il minorenne ha ricevuto un nuovo messaggio con la richiesta urgente di altri 500 euro. A quel punto il ragazzo ha raccontato tutto al padre e insieme si sono rivolti ai carabinieri.

I militari hanno quindi preparato una consegna controllata del denaro. All’incontro fissato con il presunto estorsore erano presenti anche alcuni carabinieri in abiti civili, mescolati tra i passanti. Appena avvenuto lo scambio delle banconote, è scattato il blitz che ha portato al fermo del ventenne.

Dopo l’arresto, il giovane è stato trasferito nel carcere di Sollicciano. L’11 maggio il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo, disponendo la custodia cautelare in carcere con l’accusa di estorsione continuata aggravata.