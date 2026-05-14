Napoli, accoltella la moglie con forbici da cucina dopo mesi di minacce e violenze

Napoli, un 66enne è stato arrestato dopo aver ferito la moglie con forbici da cucina al termine di una lite nel Rione Traiano. La donna è riuscita a fuggire in taxi fino all’ospedale, dove i medici le hanno riscontrato diverse ferite da taglio.

Una discussione nata in casa per motivi banali si è trasformata in una violenta aggressione nel Rione Traiano, a Napoli, dove un uomo di 66 anni è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. La vittima, la moglie di 65 anni, è stata colpita più volte con un paio di forbici da cucina.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo avrebbe iniziato a insultare e minacciare la donna durante la lite, per poi spingerla contro il tavolo del soggiorno, danneggiato durante la colluttazione. Solo in quel momento la 65enne si sarebbe accorta che il marito aveva impugnato le forbici. Nel tentativo di scappare sarebbe stata raggiunta da diversi fendenti al petto, alla schiena e a una gamba.

Nonostante le ferite, la donna è riuscita a lasciare l’abitazione e a raggiungere in taxi il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. I medici le hanno diagnosticato una prognosi di 21 giorni e hanno immediatamente avvisato i carabinieri.

I militari sono intervenuti nell’appartamento della coppia, trovando il 66enne disteso sul letto della camera da letto. All’interno dell’abitazione c’erano evidenti segni della violenza avvenuta poco prima, con mobili danneggiati e stanze completamente a soqquadro. Durante il sopralluogo sono state sequestrate le forbici ancora sporche di sangue.

Dalle indagini è emerso che la famiglia viveva da tempo in un clima di tensione e violenze. Negli ultimi mesi sia la moglie sia il figlio avevano già denunciato l’uomo per minacce e comportamenti aggressivi. In uno degli episodi riferiti ai carabinieri, il figlio aveva raccontato che il padre era entrato nella sua stanza impugnando delle forbici e urlandogli contro.

Su disposizione della Procura di Napoli, il 66enne è stato trasferito nel carcere di Poggioreale.