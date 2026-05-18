Luna Jordan morta a 24 anni, l'attrice del remake tedesco di Euphoria trovata senza vita

Luna Jordan è morta improvvisamente a 24 anni e le cause non sono state rese note. L’attrice tedesca aveva appena preso parte al remake di Euphoria ed era attesa in una nuova produzione internazionale.

Il cinema e la televisione tedesca piangono la scomparsa di Luna Jordan, attrice morta improvvisamente a soli 24 anni. La notizia è stata confermata dall’agenzia berlinese Players insieme ai familiari della giovane interprete. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle cause del decesso.

Jordan era diventata nota al pubblico grazie ai ruoli nelle serie «Repubblica selvaggia» e «Il cane che dorme», produzioni che le avevano permesso di costruire rapidamente una carriera nel panorama televisivo tedesco.

Negli ultimi mesi l’attrice era impegnata nel progetto internazionale «Hamburg Days», dove avrebbe interpretato Astrid Kirchherr, fotografa e artista legata ai primi anni dei Beatles nel quartiere di St. Pauli ad Amburgo.

Nel 2022 aveva ottenuto l’Austrian Film Prize come migliore attrice non protagonista per il film «Fuchs im Bau». Durante la premiazione aveva attirato l’attenzione dei media parlando apertamente della violenza sessualizzata nel mondo del cinema e del teatro.

Luna Jordan aveva raccontato anche il lato più difficile della carriera da attrice nel documentario «Kinderschauspieler - Der Preis des Erfolgs». In quell’occasione aveva spiegato il peso emotivo vissuto fin da giovane sui set e le difficoltà nel separarsi dai personaggi interpretati.

L’ultima apparizione televisiva risale a quest’anno nella serie crime «Polizeiruf». Nel 2025 aveva inoltre preso parte a «Euphorie», adattamento tedesco della serie internazionale «Euphoria».