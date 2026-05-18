Marvel Cosmic Invasion, arrivano Cyclops e La Cosa nel nuovo DLC disponibile su tutte le piattaforme

Paola Cammarota | 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marvel Cosmic Invasion amplia il roster con Cyclops e La Cosa nel primo DLC a pagamento disponibile da oggi. Il nuovo aggiornamento introduce due eroi Marvel molto richiesti dai fan e nuovi contenuti in arrivo entro l’autunno.

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Marvel Cosmic Invasion continua ad espandersi con nuovi personaggi giocabili e contenuti aggiuntivi previsti per il 2026. Il picchiaduro cooperativo in stile arcade sviluppato da Tribute Games e pubblicato da Dotemu ha ricevuto oggi il primo DLC a pagamento, che introduce Cyclops e La Cosa nella battaglia contro Annihilus.

L’aggiornamento è disponibile su PC tramite Steam, Nintendo Switch e Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Un secondo pacchetto scaricabile è invece previsto per l’autunno e porterà altri contenuti ancora non annunciati.

Benjamin Grimm, meglio conosciuto come La Cosa, entra nel gioco con uno stile basato sulla forza bruta e sulle prese ravvicinate. Il personaggio dei Fantastici Quattro sfrutta grande resistenza e mobilità sorprendente per colpire rapidamente i nemici e proteggere i compagni durante gli scontri.

Accanto a lui arriva anche Cyclops, leader storico degli X-Men e tra i personaggi più richiesti dalla community. Scott Summers utilizza i suoi celebri raggi ottici per eliminare i nemici a distanza e può colpire anche in diagonale, caratteristica utile contro gli avversari volanti.

Secondo gli sviluppatori, la combinazione tra Cyclops e La Cosa permette di affrontare con efficacia sia i combattimenti a terra sia gli scontri contro nemici aerei. Il primo DLC viene proposto al prezzo di 3,99 dollari su tutte le piattaforme.

Dotemu e Tribute Games hanno inoltre anticipato l’arrivo di una nuova modalità di gioco dedicata sia agli eroi sia ai villain dell’universo Marvel. I dettagli saranno svelati entro la fine dell’anno insieme ad altri personaggi che entreranno nel roster.

Il gioco è già disponibile in formato digitale anche su Linux oltre che su PC e console. Marvel Cosmic Invasion propone combattimenti cooperativi tag-team ambientati nell’universo Marvel, con protagonisti provenienti da serie come X-Men e Fantastici Quattro.

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