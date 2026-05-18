Federica Abbate pronta al matrimonio, l'addio al nubilato con Clara e Sarah Toscano

Federica Abbate festeggia l’addio al nubilato con Clara e Sarah Toscano dopo l’annuncio delle nozze. La cantautrice ha condiviso sui social le immagini della serata tra scherzi, piume colorate e foto improvvisate.

Federica Abbate si prepara alle nozze e intanto si concede una serata di festa insieme alle amiche più vicine. La cantautrice ha pubblicato sui social alcune immagini del suo addio al nubilato, trascorso accanto alle colleghe Clara e Sarah Toscano tra sorrisi, travestimenti e momenti di leggerezza.

Negli scatti condivisi su Instagram compaiono boa di piume, pose ironiche e fotografie improvvisate che raccontano un clima spensierato. A corredo del post, la cantante ha scritto una frase semplice e diretta: «Qualcuno ha detto addio al nubilato?».

Tra i commenti è arrivato anche quello di Sarah Toscano, che ha scherzato sulla complicità del gruppo scrivendo: «E chi meglio di noi?». Le immagini hanno rapidamente attirato l’attenzione dei fan, curiosi di seguire i preparativi del matrimonio.

L’annuncio delle nozze era arrivato pochi giorni fa, sempre attraverso i social. Federica Abbate aveva mostrato l’anello ricevuto dal futuro marito, di cui non ha ancora rivelato l’identità, accompagnando la foto con la frase «Ho detto sì».

La cantautrice arriva a questo momento dopo un periodo professionale particolarmente positivo. Di recente ha firmato il brano “Per sempre sì” interpretato da Sal Da Vinci, uno dei successi che hanno riportato il suo nome al centro della scena musicale italiana.