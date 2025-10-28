Sarah Toscano: Sogno un featuring tutto al femminile con Elodie ed Emma

Dopo il successo di “Amarcord” al Festival di Sanremo, Sarah Toscano guarda avanti con lucidità e ambizione. La giovane artista, 19 anni, ha raccontato in una lunga intervista il suo desiderio di collaborare con Elodie ed Emma, figure di riferimento del pop italiano. «Sarebbe pazzesco cantare con loro» ha detto con entusiasmo.

Reduce dall’esperienza sanremese, Sarah non esclude un ritorno all’Ariston, ma precisa che lo farà «solo nel momento giusto, con il pezzo giusto». Un approccio maturo, costruito su una consapevolezza crescente del proprio percorso artistico.

“Amarcord”, racconta, è nato in studio con una sensazione immediata: «Ci siamo guardati e abbiamo capito che era lui». Il brano si è trasformato in un punto chiave della sua carriera, riconoscibile e cantato dal pubblico, persino «nelle macchine a fianco ai semafori».

Nonostante il titolo del suo primo album “Met Gala”, Sarah spiega che non si tratta di un progetto “da diva”. Il suo stile è più spontaneo: «Lo vedo più sportivo che elegante». Anche sul palco, rivela, preferisce sentirsi autentica, pur non rinunciando ai tacchi.

Tra le artiste che l’hanno influenzata nell’ultimo anno cita con ammirazione Elodie, Annalisa, Angelina Mango ed Emma. E l’idea di un grande progetto musicale tutto al femminile la entusiasma: «Mi piacerebbe creare un feat alla Spice Girls, con quattro o cinque donne pop insieme. Io, Rose Villain, Elodie, Clara, Annalisa… e forse Emma».

Il rapporto con la sua fanbase è uno degli aspetti che definisce di più la sua crescita. Sarah racconta momenti molto intensi ricevuti durante gli incontri, testimonianze di chi ha trovato forza e voce grazie alla sua musica. «Mi vedono come un’amica, e questo scambio mi fa sentire libera».

Quando parla delle critiche ricevute sul body shaming, è ferma: «Ho risposto con la musica. Il mio corpo riguarda me. Un po’ di rispetto ed empatia servono sempre». Il messaggio alle ragazze che vivono situazioni simili è chiaro: «L’unica che può giudicare il proprio corpo sei tu».

Il suo percorso resta guidato dall’istinto: «Scrivo quello che vivo, sono cose che vengono dalla mia testa e dal mio vissuto». Il sogno, ora, è continuare a “brillare”, ma a modo suo: sentendosi bene sul palco e con se stessa.

Quanto al grande duetto ideale, non ha dubbi: «In questo momento sceglierei Elodie ed Emma insieme. Sarebbe meraviglioso».