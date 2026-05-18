Cristiana Ciacci a La volta buona, il racconto del tradimento e delle ferite mai superate

Cristiana Ciacci racconta il tradimento che ha segnato la sua famiglia e il rapporto con l’ex compagno. Ospite in tv, la figlia di Little Tony ha parlato del dolore vissuto durante un periodo segnato anche dall’anoressia.

Cristiana Ciacci ha scelto di raccontare senza filtri una delle fasi più difficili della sua vita privata. Ospite della trasmissione televisiva condotta da Caterina Balivo, la figlia di Little Tony ha parlato del libro in cui ha deciso di inserire anche gli episodi più dolorosi della sua esperienza personale.

Nel corso dell’intervista, Ciacci ha ammesso di aver tradito il padre di sua figlia con quello che oggi è suo marito. Un episodio che, come ha spiegato, continua ad avere conseguenze profonde nei rapporti familiari. «Non sono orgogliosa di quello che ho fatto», ha detto, spiegando di aver voluto raccontare tutto con sincerità.

La figlia del cantante ha descritto quel periodo come uno dei più complessi della sua vita. Ha parlato di difficoltà emotive, fragilità personali e di una sofferenza che si intrecciava anche con i disturbi alimentari. «Stavo male», ha raccontato, ricordando di essere alle prese con l’anoressia e con un forte senso di vuoto affettivo.

Pur riconoscendo le qualità dell’ex compagno come padre presente e uomo affidabile, Cristiana Ciacci ha spiegato di non sentirsi più capita all’interno della relazione. «Avrei potuto comportarmi diversamente», ha ammesso durante il confronto in studio.

Il passaggio più doloroso riguarda però il rapporto con l’ex marito dopo la separazione. Secondo quanto raccontato, lui non sarebbe mai riuscito a perdonarla. I rapporti sarebbero rimasti freddi e distanti anche negli anni successivi, al punto da evitare perfino di parlarle direttamente.

Ciacci ha ricordato anche una frase detta dall’uomo alla loro figlia quando gli chiedeva spiegazioni sul motivo di tanta distanza. Lui avrebbe risposto che alcune ferite non si cancellano e che il dolore subito non sarebbe mai passato.

Durante la trasmissione, Caterina Balivo ha invitato l’ospite a non colpevolizzarsi continuamente, pur criticando alcune motivazioni utilizzate per spiegare il tradimento. La conduttrice ha sottolineato come certe scelte possano accadere, ma ha contestato il modo in cui erano state raccontate inizialmente.