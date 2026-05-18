Serie A, gli orari dell'ultima giornata tra corsa Champions e sfide salvezza ancora aperte

La Serie A chiude il campionato il 24 maggio con gli ultimi verdetti ancora aperti tra corsa Champions e lotta salvezza. Le sfide decisive si giocheranno tutte in contemporanea nella serata di domenica.

La Lega Serie A ha definito date e orari della 38ª giornata, l’ultimo turno di campionato che assegnerà gli ultimi posti utili per la prossima Champions League e decreterà anche la terza squadra destinata alla retrocessione.

Il programma scatterà venerdì 22 maggio alle 20.45 con Fiorentina-Atalanta. Sabato 23 maggio saranno invece in calendario Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20.45, gare che non avranno effetti sulla parte alta o bassa della classifica.

Domenica 24 maggio si partirà alle 15 con Parma-Sassuolo. Alle 18 toccherà a Napoli-Udinese, altro appuntamento inserito nel pomeriggio dell’ultima giornata.

Le sfide decisive verranno disputate tutte alle 20.45. Per la lotta salvezza si giocheranno in contemporanea Cremonese-Como e Lecce-Genoa, due partite che potrebbero cambiare gli equilibri nella zona bassa della graduatoria.

Nello stesso orario andranno in scena anche gli incontri che assegneranno gli ultimi pass per la Champions League. Riflettori puntati su Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma, con diverse squadre ancora coinvolte nella corsa europea.