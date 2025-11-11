Atp Finals Torino, terza giornata: orari, big match e dove vedere le sfide

Prosegue lo spettacolo delle Atp Finals di Torino con la terza giornata di incontri. Oggi, martedì 11 novembre, tornano in campo due azzurri molto attesi: Carlos Alcaraz sfida Taylor Fritz, mentre in serata sarà la volta di Lorenzo Musetti contro Alex De Minaur.

In apertura di giornata spazio al doppio italiano formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, impegnati in un match decisivo per la qualificazione alle semifinali contro la coppia Marcel Granollers e Horacio Zeballos.

Ecco il programma completo della giornata alle Atp Finals di Torino:

ore 11.30 – Bolelli/Vavassori vs Granollers/Zeballos

ore 14.00 – Alcaraz (Esp) vs Fritz (Usa)

ore 18.00 – Cash/Glasspool vs Krawietz/Puetz

ore 20.30 – Musetti (Ita) vs De Minaur (Aus)

I match della giornata saranno trasmessi su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. La visione in streaming sarà disponibile su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis TV. L’incontro tra Musetti e De Minaur sarà inoltre visibile in chiaro su Rai 2 e su Rai Play.