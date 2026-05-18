Garlasco, parla il testimone della bicicletta nera trovata nel 2007: Mai sentito dagli investigatori

Garlasco, un uomo racconta di aver trovato nel 2007 una bicicletta nera nelle campagne del paese e sostiene di non essere mai stato sentito dagli investigatori. Il mezzo era nuovo e vicino alla zona indicata allora dai Vigili Urbani.

Per la prima volta ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti l’uomo che nel 2007 avrebbe individuato una bicicletta nera nelle campagne di Garlasco, in una zona periferica del paese. Il testimone ha spiegato di non essere mai stato convocato formalmente dalle forze dell’ordine nonostante la segnalazione fatta all’epoca.

Durante un’intervista televisiva, l’uomo ha indicato con precisione il luogo del ritrovamento, collocato tra via Toledo e via Pasquale. Si tratta di un’area che frequentava abitualmente e che, secondo quanto riferito, era già stata indicata anni fa anche dai Vigili Urbani come punto in cui sarebbe comparsa una bici ritenuta sospetta.

Il testimone ha raccontato di aver notato il mezzo dopo aver visto le immagini trasmesse in televisione nei giorni in cui si parlava del caso. “Ho segnalato che c’era una bicicletta così”, ha dichiarato, spiegando che le condizioni del veicolo gli avevano subito attirato l’attenzione.

Secondo il suo racconto, la bicicletta appariva praticamente nuova. “Era in buone condizioni, pensavo ci fosse qualcuno nei dintorni”, ha spiegato. Il mezzo, sempre stando alle sue parole, sarebbe stato simile a quello mostrato nei servizi televisivi dell’epoca, con struttura nera, portapacchi posteriore e cestino anteriore, anche se con alcune differenze nel colore dei dettagli.

L’aspetto che oggi riporta la vicenda al centro dell’attenzione riguarda soprattutto la mancata raccolta ufficiale della testimonianza. L’uomo sostiene infatti di non aver mai firmato verbali né di essere stato ascoltato dagli investigatori. “Non ho mai parlato con le forze dell’ordine e nessuno mi ha mai interrogato”, ha dichiarato durante il programma televisivo.