Delitto Garlasco, il foglio gettato da Andrea Sempio riapre i dubbi degli investigatori

Andrea Sempio torna al centro dell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi dopo il recupero di un foglio gettato nella spazzatura. Gli investigatori lo hanno trovato dopo un movimento ritenuto sospetto, seguito in diretta dai carabinieri.

Un foglio a quadretti recuperato da un sacco dell’immondizia è diventato uno degli elementi più discussi nelle nuove verifiche sul caso di Garlasco. Il documento sarebbe stato buttato via da Andrea Sempio poco dopo una telefonata ricevuta dai carabinieri di Voghera, che lo convocavano in caserma per una notifica.

Secondo quanto emerso dagli atti, gli investigatori stavano monitorando gli spostamenti dell’uomo con sistemi di sorveglianza e microspie. Dopo la chiamata, Sempio avrebbe reagito con forte agitazione mentre si trovava nella sua auto. Le frasi registrate dagli inquirenti mostrerebbero il timore che fossero emersi nuovi elementi legati all’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007.

Invece di rientrare subito a casa, Sempio avrebbe preso un sacco della spazzatura e si sarebbe diretto verso un’isola ecologica vicina al centro commerciale dove lavora. Una scelta che ha attirato l’attenzione dei militari, convinti che quel comportamento fosse insolito. Dopo che l’uomo si è allontanato, i carabinieri hanno recuperato immediatamente il sacco.

All’interno è stato trovato il foglio oggi finito al centro dell’inchiesta. Da una parte comparivano appunti ritenuti banali, legati a consigli su come approcciare una ragazza. Sul retro, invece, erano presenti annotazioni frammentate e riferimenti che riporterebbero al giorno dell’omicidio di Chiara Poggi.

Gli inquirenti considerano quel manoscritto uno degli elementi analizzati durante l’ultimo interrogatorio coordinato dai pm Civardi, Rizza e De Stefano. Nelle carte si parla di “atteggiamenti ambigui” e di comportamenti giudicati rilevanti anche alla luce delle frasi pronunciate da Sempio mentre era solo in auto.

Il tentativo di disfarsi del foglio, secondo gli investigatori, avrebbe finito per aumentare l’attenzione su quel materiale. Proprio quel documento, recuperato tra i rifiuti, è ora oggetto di approfondimenti nell’ambito delle nuove attività investigative sul delitto di Garlasco.