Pontedera, donna trovata morta dopo incendio in un appartamento vicino alla stazione

Una donna è morta a Pontedera in un incendio scoppiato in un appartamento vicino alla stazione ferroviaria. Il rogo è divampato al primo piano di un palazzo in via Sacco e Vanzetti, costringendo all’evacuazione altri residenti per il fumo intenso.

Una donna è stata trovata senza vita all’interno di un appartamento colpito da un incendio a Pontedera, in provincia di Pisa. Il rogo è scoppiato nella mattinata di oggi in un edificio di via Sacco e Vanzetti, nel complesso noto come Palazzo Rota, a pochi passi dalla stazione ferroviaria.

L’allarme è scattato intorno alle 8 quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Pisa. Le squadre hanno lavorato per domare le fiamme sviluppatesi al primo piano dello stabile. Durante le operazioni di spegnimento è stato individuato il corpo della donna all’interno dell’abitazione interessata dall’incendio.

Il fumo denso ha invaso rapidamente parte dell’edificio, rendendo necessario far uscire altri residenti dagli appartamenti vicini per ragioni di sicurezza. Alcuni condomini sono stati fatti evacuare mentre proseguivano le operazioni di intervento.

In via Sacco e Vanzetti sono intervenuti anche i soccorritori del 118, con due ambulanze e un’automedica, insieme ai carabinieri e alla polizia locale. Le autorità stanno ora lavorando per chiarire l’origine dell’incendio e ricostruire cosa sia accaduto all’interno dell’appartamento.