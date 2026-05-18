Bimba morta dopo il soggiorno in Egitto, altri due bambini gravi nel resort di Hurghada

Una bimba britannica di un anno è morta dopo una vacanza in un resort a Hurghada, in Egitto. Altri due bambini ricoverati con sintomi simili, si indaga su una possibile infezione da Escherichia coli contratta nella struttura.

Una bambina britannica di appena un anno è deceduta dopo una vacanza trascorsa in un resort di lusso a Hurghada, località turistica sul Mar Rosso. Altri due bambini, di 2 e 6 anni, si sono ammalati gravemente dopo aver soggiornato nella stessa struttura insieme alle rispettive famiglie.

Secondo le informazioni diffuse dalla stampa estera, i tre casi sarebbero collegati a una possibile infezione da Escherichia coli contratta all’interno del resort Jaz Makadi Aquaviva. I medici sospettano che il batterio abbia provocato nei piccoli la sindrome emolitico-uremica, una patologia che può compromettere seriamente la funzionalità renale, soprattutto nei bambini più piccoli.

La famiglia della bambina morta era arrivata in Egitto il 21 dicembre 2025. Durante la seconda settimana di soggiorno la piccola ha iniziato ad accusare febbre alta, diarrea, nausea e vomito. Inizialmente era stata visitata presso l’ambulatorio della struttura turistica, ma con il passare dei giorni le sue condizioni si sarebbero aggravate.

Dopo il rientro nel Regno Unito, avvenuto il 5 gennaio, la bambina è stata ricoverata il giorno seguente in un ospedale pediatrico specializzato. I medici l’hanno sottoposta a coma farmacologico nel tentativo di stabilizzarla, ma è morta quattro giorni dopo il ricovero.

Anche gli altri due bambini coinvolti hanno manifestato sintomi compatibili con un’infezione intestinale severa, tra cui febbre, dolori addominali e diarrea. Entrambi risultano ricoverati in gravi condizioni.

Le famiglie dei tre minori si sono affidate a un gruppo di avvocati per ricostruire l’origine del contagio e verificare eventuali responsabilità legate alle condizioni igieniche del resort. Il legale che segue il caso ha definito “molto preoccupante” il collegamento tra tutti gli episodi e la stessa struttura alberghiera.

Il tour operator TUI, attraverso cui erano stati prenotati i soggiorni, ha annunciato l’avvio di controlli indipendenti nel resort. Le verifiche riguardano in particolare la sicurezza alimentare e gli standard igienico-sanitari della struttura. L’azienda ha inoltre espresso vicinanza ai familiari della bambina morta e ai genitori degli altri due bambini ricoverati.