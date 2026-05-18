Sofia nasce in casa a Cerveteri, parto improvviso con l'aiuto di un'ostetrica vicina e del 118

Sofia è nata a Cerveteri dopo un parto improvviso in casa. Le doglie hanno sorpreso la mamma nella notte e il ricovero è saltato. Decisivo l’intervento di una vicina ostetrica e del 118, che ha seguito tutto al telefono.

Una bambina è venuta al mondo nel cuore della notte direttamente nella sua abitazione a Cerveteri. La piccola Sofia è nata il 12 maggio intorno alle 4, dopo che la mamma è stata colta da doglie rapidissime che non le hanno lasciato il tempo di raggiungere l’ospedale.

Nel giro di pochi minuti l’appartamento si è trasformato in una sala parto improvvisata. La donna è rimasta lucida durante tutta l’emergenza, mentre gli operatori del 118 hanno fornito istruzioni telefoniche passo dopo passo per assistere la nascita in sicurezza.

Determinante anche l’intervento di una vicina di casa che lavora come ostetrica. Capita subito la situazione, la professionista è corsa nell’abitazione e ha aiutato la partoriente durante le fasi del parto fino all’arrivo dei soccorsi.

Dopo la nascita di Sofia, l’equipe sanitaria arrivata sul posto ha controllato le condizioni della madre e della neonata prima del trasferimento precauzionale in ospedale. Entrambe stanno bene e sono già rientrate a casa.

La nascita della bambina è stata salutata con entusiasmo anche dall’amministrazione comunale. La sindaca di Cerveteri ha affidato ai social il messaggio di benvenuto alla nuova cittadina, parlando di un evento raro per la città e di una notizia capace di regalare gioia all’intera comunità.