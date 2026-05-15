Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo dubita di Renato Biancardi dopo la finale

Lucia Ilardo mette in dubbio Renato Biancardi dopo il cambio improvviso di atteggiamento nella Casa del Grande Fratello Vip. La concorrente teme che la vicinanza nata dopo la finale possa nascondere una strategia.

Tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi il rapporto nella Casa del Grande Fratello Vip sembrava crescere lentamente, lontano dai riflettori e con momenti condivisi soprattutto durante la notte. Negli ultimi giorni, però, qualcosa è cambiato e il comportamento del concorrente napoletano ha attirato l’attenzione degli altri inquilini e del pubblico.

Baci davanti alle telecamere, abbracci continui e discorsi sul futuro hanno reso il loro legame molto più evidente rispetto alle settimane precedenti. Una svolta arrivata subito dopo l’ultima puntata del reality, quando Lucia è stata proclamata terza finalista del programma.

Proprio la coincidenza temporale ha fatto nascere diversi sospetti nella Casa. Alcuni concorrenti hanno ipotizzato che Renato possa essersi avvicinato maggiormente a Lucia per conquistare il favore dei suoi sostenitori in vista della finale.

La prima a mostrare dubbi è stata la stessa Lucia. La concorrente ha ammesso di non riuscire a comprendere il cambiamento improvviso di Renato e di non sentirsi ancora completamente sicura delle sue intenzioni. Secondo Ilardo, l’atteggiamento del coinquilino sarebbe mutato troppo rapidamente.

Renato ha reagito con sorpresa alle parole della gieffina, respingendo ogni accusa di strategia. Durante il confronto tra i due, Lucia ha spiegato di voler continuare il proprio percorso senza essere identificata soltanto come parte di una coppia.

Nel faccia a faccia, la concorrente ha confessato di non aver mai percepito un reale interesse da parte di Renato nelle settimane precedenti. Da qui la domanda sul motivo di un cambiamento così netto proprio a ridosso della finale. Il concorrente ha replicato sostenendo che il sentimento sarebbe nato in modo spontaneo.

A commentare la situazione è stata anche Antonella Elia, tra le più diffidenti nei confronti della nuova coppia. La showgirl ha lasciato intendere che il legame tra Renato e Lucia possa essere nato proprio dopo l’accesso della concorrente alla finale del reality.