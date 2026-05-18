Emiliano Fiasco dopo il malore ad Amici, arrivano offerte dall'American Ballet e dalla Francia

Emiliano Fiasco lascia Amici dopo un malore in finale, ma il ballerino romano conquista due scuole internazionali e premi da 80mila euro. Il 17enne è stato accolto in studio da un lungo applauso dopo il rientro.

La finale di Amici 25, andata in onda il 17 maggio, si è fermata per alcuni minuti a causa del malore accusato da Emiliano Fiasco. Il ballerino romano, nato nel 2008, ha lasciato temporaneamente lo studio prima dell’ultima esibizione del circuito danza. Maria De Filippi ha rassicurato il pubblico spiegando che non si trattava di nulla di grave, scegliendo però di non farlo esibire in quelle condizioni.

L’interruzione ha cambiato il finale della sfida con Alessio Di Ponzio, che ha poi conquistato la vittoria nella categoria ballo grazie al televoto. Quando Emiliano è rientrato in studio, visibilmente provato, il pubblico lo ha accolto con un lungo applauso. Dopo essersi scusato per quanto accaduto, il giovane ballerino ha ricevuto nuove dimostrazioni di affetto anche fuori dal programma.

Nonostante l’eliminazione, per Emiliano sono arrivate immediatamente importanti opportunità professionali. Il 17enne ha ricevuto proposte dall’American Ballet e dal Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower, istituto francese tra i più noti nella formazione coreutica internazionale.

Durante il percorso nel talent di Canale 5, Emiliano si è distinto per tecnica e presenza scenica, ottenendo il consenso di critica e addetti ai lavori. Al termine della finale ha conquistato il Premio della Critica da 50mila euro assegnato dai giornalisti e il Premio Unicità Oreo del valore di 30mila euro.

Nato a Roma, Emiliano Fiasco ha iniziato a studiare danza quando aveva appena cinque anni. I primi spettacoli improvvisati in casa insieme al fratello Emanuele hanno anticipato il percorso alla DanzaAmica Academy, dove ha affinato la formazione prima dell’arrivo ad Amici.

Prima del talent aveva già lavorato in televisione partecipando a programmi come Tu sì que vales e Il cantante mascherato. Nel suo curriculum compare anche uno spot TIM realizzato insieme ad Amadeus. All’interno della scuola ha deciso di seguire il percorso con Alessandra Celentano, puntando su una preparazione rigorosa e tecnica.

La finale si è chiusa con la vittoria del cantante Lorenzo Salvetti nel programma, ma il percorso di Emiliano Fiasco resta uno dei più apprezzati di questa edizione. Per molti professionisti del settore, il ballerino romano è già pronto per esperienze internazionali lontano dalla televisione.