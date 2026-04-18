Emiliano Fiasco commuove Amici 25 con una danza intensa e il ricordo di Mister Rubino

Emiliano Fiasco conquista il Serale di Amici e si commuove durante l’esibizione per una sorpresa legata alla sua infanzia, un oggetto nascosto nella scenografia che riporta alla memoria il rapporto con il padre.

La quinta puntata del Serale di Amici 25 ha visto Emiliano Fiasco al centro della scena con una performance che ha colpito pubblico e giuria. Il ballerino romano, 17 anni, si è esibito in una prova decisiva contro Angie, portando sul palco una coreografia costruita per mettere in luce non solo la tecnica ma anche il lato più personale del suo percorso.

Ad introdurre il momento è stata Alessandra Celentano, che ha accompagnato il ragazzo sottolineando il lavoro fatto per far emergere una dimensione più emotiva. Emiliano ha affrontato la prova con precisione e intensità, riuscendo a mantenere il controllo fino alla fine, quando la tensione accumulata si è trasformata in un pianto improvviso davanti alle telecamere.

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Dietro quella reazione c’era un dettaglio preparato lontano dai riflettori. Durante le prove, all’interno di un armadio utilizzato nella scenografia, era stato inserito un semplice oggetto per segnare le posizioni. In diretta, però, al suo posto è comparso Mister Rubino, un salvadanaio costruito da Emiliano insieme al padre quando era bambino, riportando alla mente ricordi familiari molto forti.

Maria De Filippi ha spiegato la scelta della produzione, evidenziando come il ballerino sia riuscito a proseguire senza interrompersi nonostante l’emozione. Un passaggio delicato che ha dato ancora più valore alla sua esibizione, rendendola uno dei momenti più intensi della serata.

Il giudizio dei tre giurati è arrivato subito dopo. Gigi D’Alessio ha raccontato di essersi emozionato come mai gli era successo davanti a una coreografia, mentre Amadeus ha paragonato l’effetto della performance a quello di una canzone capace di colpire nel profondo. Il punto è stato assegnato senza esitazioni a Emiliano, premiando un’esibizione che ha unito tecnica e coinvolgimento.

Per il giovane ballerino si tratta di un passaggio importante nel suo percorso all’interno del programma, segnato da una prova in cui emozione e talento hanno trovato un equilibrio raro, capace di lasciare un segno nello studio e tra i giudici.