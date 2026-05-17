Di Giannantonio trionfa a Barcellona, Bezzecchi resta leader del Mondiale MotoGp

Di Giannantonio conquista il GP di Catalogna dopo due bandiere rosse e una gara caotica. A Barcellona il pilota Ducati precede Mir e Aldeguer, mentre Bezzecchi resta leader del Mondiale grazie alla caduta di Martin.

Fabio Di Giannantonio firma il successo nel Gran Premio di Catalogna disputato a Barcellona e conquista la seconda vittoria della sua carriera in Motogp. Il pilota della Ducati ha chiuso davanti a Joan Mir e Fermin Aldeguer al termine di una corsa interrotta due volte dalle bandiere rosse per i gravi incidenti avvenuti durante la gara.

La prova sul circuito catalano è stata segnata prima dalla caduta di Alex Marquez e successivamente dall’incidente che ha coinvolto Johann Zarco, episodi che hanno costretto la direzione gara a sospendere la corsa in entrambe le occasioni. Dopo la ripartenza, Di Giannantonio ha mantenuto il controllo della situazione fino alla bandiera a scacchi.

Sfiora il podio Francesco Bagnaia, quarto dopo la penalizzazione inflitta ad Ai Ogura. Il giapponese dell’Aprilia era stato protagonista di un contatto all’ultima curva con Pedro Acosta, finito fuori pista nel finale. Grazie alla sanzione, Bagnaia guadagna una posizione nella classifica finale del GP.

Chiude quinto Marco Bezzecchi con l’Aprilia. Il risultato permette al pilota italiano di restare in testa alla classifica del Motomondiale dopo la caduta di Jorge Martin, coinvolto in un contatto con Raul Fernandez durante la gara.

Alle spalle di Bezzecchi terminano Fabio Quartararo, Luca Marini e Brad Binder. In zona punti anche Ogura, Diogo Moreira, Alex Rins e Franco Morbidelli. Più indietro Maverick Vinales, Jack Miller, Toprak Razgatlioglu, Raul Fernandez e Augusto Fernandez.

L’ordine d’arrivo del GP di Catalogna vede quindi Di Giannantonio davanti a Mir e Aldeguer, seguiti da Bagnaia, Bezzecchi, Quartararo, Marini, Binder, Ogura e Moreira nelle prime dieci posizioni.