Alex Marquez trionfa nella Sprint di Barcellona, Bezzecchi resta leader del Mondiale MotoGP

Alex Marquez vince la Sprint MotoGP di Barcellona dopo una gara aggressiva e accorcia in classifica. Jorge Martin cade, mentre Marco Bezzecchi mantiene la vetta del Mondiale con appena due punti di margine.

Alex Marquez conquista la gara Sprint del Gran Premio di Barcellona disputata sabato 16 maggio. Il pilota spagnolo del team Ducati Gresini ha centrato il successo davanti a Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio al termine di una corsa intensa, confermando il buon momento dopo la vittoria ottenuta nel GP di Spagna ad aprile.

Acosta, partito dalla pole position conquistata in mattinata con la KTM, ha chiuso al secondo posto senza riuscire a contrastare il ritmo di Marquez nelle fasi decisive. Sul podio anche Di Giannantonio con la Ducati VR46, mentre Raul Fernandez ha portato l’Aprilia in quarta posizione davanti a Johann Zarco su Honda.

Francesco Bagnaia ha terminato la Sprint al sesto posto, precedendo Franco Morbidelli e seguito da Ai Ogura e Marco Bezzecchi. Decimo Enea Bastianini con la KTM. Più indietro Luca Marini, Fermin Aldeguer e Fabio Quartararo, che non sono riusciti a entrare nella zona alta della classifica.

L’ordine d’arrivo della Sprint vede quindi Alex Marquez davanti ad Acosta e Di Giannantonio, con Fernandez quarto e Zarco quinto. Alle loro spalle Bagnaia, Morbidelli, Ogura, Bezzecchi ed Enea Bastianini a completare la top ten.

La classifica del Mondiale Piloti MotoGP resta molto corta dopo la Sprint catalana. Marco Bezzecchi mantiene la leadership con 129 punti, ma Jorge Martin rimane a sole due lunghezze nonostante la caduta che gli ha impedito di raccogliere punti. Pedro Acosta sale a quota 92 e riduce il distacco dal vertice.

Fabio Di Giannantonio è quarto con 91 punti davanti ad Ai Ogura, Raul Fernandez e Alex Marquez, che grazie al successo di Barcellona raggiunge quota 67. Più staccati Marc Marquez, assente per infortunio, e Francesco Bagnaia, fermo a 47 punti dopo il sesto posto nella Sprint.