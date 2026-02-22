Roma-Cremonese 3-0, Ndicka e Cristante trascinano i giallorossi al terzo posto

Roma batte la Cremonese 3-0 grazie a Ndicka e Cristante e sfrutta i passi falsi altrui per salire al terzo posto. Decisivo anche il gol di Pisilli nel finale, che chiude una gara controllata dopo un primo tempo poco brillante.

La Roma non sbaglia e approfitta del turno favorevole per agganciare il Napoli al terzo posto, allungando anche sulla Juventus. All’Olimpico finisce 3-0 contro la Cremonese, con una vittoria costruita nella ripresa dopo una prima frazione senza ritmo.

Tra i pali Svilar si fa trovare pronto quando serve davvero, soprattutto su Djuric nel finale. Davanti a lui Mancini gestisce senza affanni e sfiora anche il gol, mentre Ndicka sfrutta al meglio le poche occasioni offensive: prima ci prova da fuori, poi trova il tocco vincente che sblocca la partita.

In mezzo al campo è Cristante a fare la differenza. Segna con un colpo di testa preciso e serve anche l’assist con un tacco elegante per il raddoppio. Prestazione completa, fatta di inserimenti e lavoro continuo. Koné invece resta sotto tono, meno preciso del solito e poco incisivo.

Sugli esterni Celik cresce alla distanza dopo un avvio impreciso, mentre Wesley si accende nella ripresa con una buona iniziativa personale. Zaragoza parte vivace ma si spegne presto, lasciando spazio a Venturino che porta più concretezza e sfiora anche il gol.

Capitolo attacco: Malen si muove molto e crea spazi, anche se non trova la rete. Pellegrini fatica a incidere ma trova comunque l’assist da corner per Cristante. Nel finale arriva anche il sigillo di Pisilli, rapido ad approfittare di una palla vagante per il 3-0 definitivo.

Dalla panchina Gasperini cambia qualcosa nella ripresa e ottiene le risposte cercate. La squadra cresce, trova ritmo e chiude la gara con autorità, portando a casa tre punti pesanti in vista del prossimo scontro diretto.