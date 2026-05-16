Australia, uomo ucciso da uno squalo bianco vicino a Perth davanti all'isola di Rottnest

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Un uomo di 38 anni è morto vicino a Perth dopo l’attacco di un grande squalo bianco al largo dell’isola di Rottnest. I soccorsi sono intervenuti in mare, ma i tentativi di rianimarlo non hanno avuto esito.

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Un uomo di 38 anni è morto dopo essere stato attaccato da un grande squalo bianco nelle acque dell’Australia occidentale, a poca distanza dall’isola di Rottnest, meta turistica situata a circa 31 chilometri da Perth. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, l’animale sarebbe stato lungo circa quattro metri. L’aggressione è avvenuta nella mattinata e i soccorritori intervenuti sul posto hanno tentato di rianimare la vittima senza riuscirci. Le autorità hanno invitato residenti e turisti a prestare maggiore attenzione durante le attività in mare nella zona, molto frequentata soprattutto nei mesi più caldi. Altri aggiornamenti su Australia Bimbo di 14 mesi in terapia intensiva, la polvere per dolci gli danneggia i polmoni Alexei Popyrin contro Sinner a Roma, chi è l'australiano cresciuto con Riccardo Piatti Harry e Meghan in Australia tra beneficenza ed eventi esclusivi a pagamento Quello avvenuto oggi è il primo attacco registrato nell’Australia occidentale dallo scorso marzo, quando un surfista era stato assalito al largo di una spiaggia della regione. L’ultimo decesso causato da uno squalo in Australia risaliva invece a gennaio, quando un ragazzo di 12 anni era morto dopo un’aggressione nel porto di Sydney.

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