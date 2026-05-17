Insegnante di religione arrestato, sette minori denunciati per abusi a Padova

Un insegnante di religione di 37 anni è stato posto ai domiciliari perché accusato di aver abusato di sette minorenni, secondo la Procura di Padova; le presunte violenze sarebbero iniziate nel 2017 e sono emerse dopo la denuncia di un 17enne.

La Procura di Padova ha ottenuto dal gip gli arresti domiciliari per un 37enne della provincia di Treviso, accusato di numerosi episodi di violenza sessuale aggravata ai danni di sette minorenni. L’uomo esercitava la funzione di docente di religione in una scuola privata e svolgeva attività di animatore in diverse parrocchie.

Secondo la Squadra mobile di Padova, i fatti risalirebbero al 2017 ma sono venuti alla luce dopo che un 17enne, a marzo, ha raccontato a un altro insegnante le violenze subite durante un fine settimana fuori regione. La famiglia del ragazzo, che considerava il 37enne un amico e per alcuni addirittura potenziale padrino di cresima, si è poi rivolta alle autorità.

Le indagini hanno raccolto elementi su comportamenti simili messi in atto con altri ragazzi e ragazze. Gli investigatori spiegano che l’indagato avrebbe conquistato progressivamente la fiducia delle famiglie e dei minori, usando questa confidenza per isolare le vittime e compiere gli abusi.

Secondo la ricostruzione della polizia, l’uomo avrebbe agito con modalità improvvise e rapide, sorprendendo i minori e impedendo loro di reagire; i reati contestati sono ora al vaglio della Procura, che prosegue gli accertamenti.