A Milano sacerdote arrestato per abusi su minori

La polizia ha arrestato un sacerdote della diocesi di Milano accusato di abusi sessuali su minori. Le violenze sarebbero avvenute tra febbraio 2020 e maggio 2021. Lo rende noto la diocesi di Milano. Il sacerdote è ora agli arresti domiciliari.

Dopo l'ordinazione avvenuta nel giugno 2019, il sacerdote ha ricevuto l'incarico di vicario parrocchiale a Busto Garolfo, in provincia di Milano. La Diocesi di Milano “prende atto di questa notizia con stupore e dolore e si impegna immediatamente ad indagare sui fatti, applicando le indicazioni del diritto universale della Chiesa e della CEI e a seguire le indicazioni che le darà la Santa Sede. La più completa disposizione a collaborare con l'autorità giudiziaria per conoscere la veridicità dei fatti, la Diocesi tiene inoltre a precisare che nessuna relazione sui fatti indagati è mai giunta alla Curia, al Vicario della zona e al parroco”. L'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, “esprime la sua vicinanza alle comunità parrocchiali di Busto Garolfo e in particolare a quanti a vario titolo sono coinvolti nella vicenda”

