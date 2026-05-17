William e Kate a Forest Lodge, affitto da 307 mila sterline per evitare polemiche

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William e Kate hanno aumentato l’affitto di Forest Lodge per evitare accuse di favoritismi. La residenza vicino al castello di Windsor costa oltre 300 mila sterline l’anno e comprende anche due dependance per il personale.

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Il principe William e Kate Middleton hanno deciso di rendere pubblici i dettagli economici legati alla loro abitazione a Forest Lodge, la residenza georgiana del Settecento situata ai margini del castello di Windsor. La scelta arriva dopo mesi di attenzione mediatica sulle proprietà immobiliari legate alla famiglia reale britannica. Per vivere nella dimora insieme ai tre figli, i principi del Galles versano un affitto annuale di 307.500 sterline, pari a circa 365 mila euro. Il contratto, firmato nel luglio del 2025, ha una durata di vent’anni e comprende anche due dependance destinate al personale di servizio. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Times, il pagamento viene sostenuto attraverso il Ducato di Cornovaglia, il patrimonio creato nel 1337 per garantire entrate private all’erede al trono senza incidere sulle finanze pubbliche. Prima della firma definitiva sono state coinvolte tre diverse agenzie immobiliari per stabilire una valutazione considerata imparziale. Nonostante questo, i tabloid inglesi hanno evidenziato che la cifra pagata oggi da William e Kate sarebbe quasi 100 mila sterline superiore rispetto a quella versata dal precedente inquilino, Alexander Fitzgibbons. Fitzgibbons era noto anche per aver ospitato nel 2011 il ricevimento di nozze dei principi del Galles. Proprio per evitare nuove accuse di trattamento privilegiato, la coppia avrebbe accettato condizioni economiche più elevate rispetto ai valori precedenti dell’immobile. Negli ultimi mesi le operazioni immobiliari della corona britannica sono finite spesso al centro delle polemiche, soprattutto per le proprietà situate nel Great Park di Windsor. Tra i casi più discussi resta quello del principe Andrea, accusato di non aver pagato l’affitto della Royal Lodge per circa vent’anni.

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