William e Kate infastiditi dal ritorno di Andrew a Windsor mentre completano il trasloco a Forest Lodge

Andrew Mountbatten-Windsor è stato avvistato lunedì per la prima volta dopo che re Carlo lo ha privato dei titoli reali, mentre cavalcava nel parco del Castello di Windsor. Una passeggiata di 45 minuti nella tenuta che, secondo fonti interne, avrebbe irritato diversi membri della famiglia reale, in particolare il principe William e la principessa Kate.

La presenza dell’ex duca di York è stata interpretata come un messaggio implicito: “sono ancora qui”. Questo nonostante lo sfratto dalla Royal Lodge, la residenza di 30 stanze sostenuta dai contribuenti, da cui dovrebbe trasferirsi verso una proprietà nella tenuta di Sandringham, voluta dal re.

Leggi anche William e Kate si trasferiscono a Forest Lodge: nuova residenza reale entro Natale

Il punto critico rimane l’incertezza sui tempi dell’addio. Andrew deve andarsene, ma non è chiaro quando. Una situazione che riguarda da vicino William e Kate, che vivono con i figli a poco più di due chilometri, nella nuova casa a Forest Lodge, definita la loro “forever home”. Fonti vicine alla coppia riferiscono che la principessa non gradirebbe affatto la possibilità di incontrare lo zio durante le passeggiate nella tenuta di Windsor.

Una fonte aveva confidato al Mail on Sunday che “Catherine rabbrividisce all’idea di vivere così vicino alla Royal Lodge mentre Andrew è ancora lì”. Anche re Carlo, secondo indiscrezioni, non sarebbe affatto soddisfatto dell’uscita pubblica del fratello a cavallo nel parco.

A preoccupare ulteriormente la famiglia reale sarebbe anche il modo in cui Andrew avrebbe raggiunto il luogo dell’uscita. Secondo il Daily Mail, l’ex duca sarebbe stato fatto uscire di nascosto dalla Royal Lodge, forse nascosto sul sedile posteriore di un’auto, per essere portato direttamente al Castello di Windsor. Qui avrebbe preso un cavallo dalle Royal Mews, per poi rientrare con la stessa discrezione.

Il 30 ottobre Buckingham Palace aveva annunciato che re Carlo aveva revocato titoli e onorificenze ad Andrew e gli aveva notificato lo sfratto dalla Royal Lodge. L’avvistamento di lunedì rappresenta la prima conferma che l’ex duca risiede ancora nella tenuta di Windsor.

Resta da definire la destinazione esatta del principe una volta lasciata la Royal Lodge. Al momento si sa soltanto che si trasferirà in una casa all’interno della tenuta di Sandringham, una proprietà privata del monarca che non richiede fondi pubblici per la sua gestione. Una scelta considerata ideale, ma ritenuta ancora troppo lontana nel tempo da chi vorrebbe vedere Andrew allontanato da Windsor il prima possibile.