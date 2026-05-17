Terracina, Alessio Alberelli muore in moto a 29 anni: quarta vittima sulle strade pontine in un giorno

Alessio Alberelli è morto a 29 anni dopo uno scontro in moto sulla Migliara 58 a Terracina. L’impatto con un’auto è stato fatale e i soccorsi del 118 non sono riusciti a salvarlo.

Ancora sangue sulle strade della provincia di Latina. Nella serata di sabato, Alessio Alberelli, 29 anni, ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la Migliara 58, nel territorio di Terracina. Il giovane viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un’auto.

Dopo l’impatto il motociclista è finito violentemente sull’asfalto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica, insieme ai vigili del fuoco, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. I medici hanno potuto soltanto constatare il decesso.

I rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia stradale, impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’incidente e nell’accertamento delle responsabilità. La circolazione nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.

Quella di Terracina è la quarta vittima registrata sulle strade pontine nell’arco di appena ventiquattro ore. Nella stessa giornata altri tre uomini hanno perso la vita in distinti incidenti avvenuti tra la Pontina e l’Appia. Due di loro, di 39 e 30 anni, sono morti all’alba in uno schianto nel comune di Latina, mentre un ragazzo di 27 anni è deceduto poche ore dopo lungo l’Appia, nella zona dei Barchi tra Terracina e Monte San Biagio.