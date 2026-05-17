Tania Cagnotto nella Hall of Fame, dai tuffi olimpici all'amicizia con Jannik Sinner

Tania Cagnotto è entrata nella Hall of Fame del nuoto dopo una carriera con cinque Olimpiadi e 62 medaglie. L’ex campionessa ha raccontato l’infanzia tra i tuffi, il legame con il padre e l’amicizia con Jannik Sinner.

A quarantun anni, compiuti il 15 maggio, Tania Cagnotto ha ricevuto uno dei riconoscimenti più prestigiosi degli sport acquatici entrando nella Swimming Hall of Fame. È la quarta italiana a riuscirci dopo Novella Calligaris, Martina Grimaldi e Federica Pellegrini. Alle spalle ci sono cinque partecipazioni olimpiche, otto Mondiali e 62 medaglie internazionali conquistate in carriera.

Il suo rapporto con l’acqua iniziò da bambina in modo del tutto inatteso. A tre anni cadde nella fontana dell’Acqua Acetosa, a Roma, mentre cercava di prendere alcuni pesci rossi. I ricordi più vivi, però, sono quelli delle giornate trascorse a Bolzano nel gruppo sportivo dove si allenava la madre Carmen Casteiner. A otto anni arrivò la prima gara e anche il primo premio speciale, un piccolo cane di peluche blu che Tania portò con sé per anni come portafortuna. Lo perse durante le Olimpiadi di Sydney quando aveva appena quattordici anni.

Figlia di due campioni dei tuffi, Cagnotto non ha mai vissuto il peso dei paragoni familiari. Lo sport era soprattutto un momento di svago e divertimento. Il rapporto con il padre Giorgio, allenatore della sua carriera, diventò più complesso dopo Londra 2012. I due quarti posti ottenuti ai Giochi spinsero Tania a prendere una decisione difficile, quella di separarsi da lui sul piano tecnico. Non per questioni sportive, ma perché non riusciva più a sopportare la sofferenza che leggeva nei suoi occhi dopo le sconfitte.

L’ultimo capitolo agonistico arrivò a Rio 2016. Prima dell’ultimo tuffo della carriera, Tania si concesse qualche secondo per guardarsi attorno e godersi l’atmosfera olimpica. Dopo il punteggio finale e il boato del pubblico, arrivò l’abbraccio con il padre, uno dei momenti più significativi della sua vita sportiva.

Oggi la ex tuffatrice vive la maternità accanto alle figlie Maya e Lisa. La maggiore, otto anni, ha scelto la ginnastica artistica dopo aver avvertito troppo presto il peso delle aspettative legate al cognome della madre. Lisa, cinque anni, invece si diverte già con i tuffi. Cagnotto ha chiesto agli allenatori di non raccontare alla bambina il passato agonistico della mamma, lasciandole la libertà di scegliere senza pressioni.

Tra gli amici di famiglia c’è anche Jannik Sinner, ospite a cena nella casa di Bolzano insieme alle due bambine. Il legame nasce attraverso Alex Vittur ed è soprattutto il marito Stefano ad avere un rapporto stretto con il numero uno del tennis mondiale. Tania racconta di aver visto un ragazzo capace di giocare serenamente con Maya e Lisa nonostante la pressione continua che accompagna la sua carriera.

Secondo Cagnotto, la forza mentale di Sinner è straordinaria, ma dietro ai successi resta un ragazzo che prova a ritagliarsi momenti normali lontano dai riflettori. Per questo ritiene fondamentale rispettare la sua scelta di proteggere privacy, famiglia e amici più stretti.