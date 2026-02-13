Chad Smith apre al rap nella Rock & roll hall of fame, replica a Gene Simmons

Il batterista dei Red Hot Chili Peppers prende posizione sul dibattito: il rap merita spazio nella Rock & Roll Hall of Fame. Una replica indiretta alle critiche di Gene Simmons riaccende la discussione.

Il batterista dei Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, non ha dubbi: il rap ha pieno diritto di entrare nella Rock & Roll Hall of Fame. Intercettato all’aeroporto di Los Angeles, il musicista ha risposto senza esitazioni a chi gli chiedeva se l’hip-hop possa essere incluso tra i generi celebrati dall’istituzione.

Una posizione che si scontra con quella di Gene Simmons, storico volto dei Kiss, che di recente ha criticato apertamente questa apertura. Durante un podcast, Simmons ha sostenuto che il rap, così come l’opera o le orchestre sinfoniche, non dovrebbe trovare spazio in una struttura nata per onorare il rock.

Leggi anche: Taylor Swift nella Songwriters Hall of Fame: è la più giovane artista mai premiata

Taylor Swift conquista un nuovo primato entrando nella Songwriters Hall of Fame come artista donna più giovane, coronando una carriera segnata da record, premi e una storica riconquista dei diritti sulle proprie opere.

Nel suo intervento, Simmons ha anche sottolineato la distanza personale da quel tipo di musica, spiegando che non rappresenta il suo vissuto né il suo linguaggio. Parole che hanno riacceso un confronto mai del tutto sopito sul significato stesso della Hall of Fame.

Smith, pur senza entrare in uno scontro diretto, ha lasciato intendere una visione più ampia e inclusiva. Per il batterista, infatti, la Rock & Roll Hall of Fame non può limitarsi a un solo genere, ma deve riflettere l’evoluzione della musica e delle sue influenze nel tempo.