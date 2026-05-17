Amici 25, chi sono i finalisti tra ballerini e cantanti in gara per la vittoria

Amici 25 arriva alla finale con cinque concorrenti ancora in gara tra canto e ballo. Nicola, Emiliano, Alessio ed Elena hanno già conquistato la maglia decisiva, mentre Angie e Lorenzo si sfidano per l’ultimo posto disponibile.

La finale di Amici 25, in programma domenica 17 maggio, decreterà il vincitore della nuova edizione del talent guidato da Maria De Filippi. Dopo la semifinale sono quattro gli allievi già certi di un posto nell’ultima puntata, mentre il quinto nome arriverà dal ballottaggio tra due cantanti.

Nella categoria ballo hanno conquistato l’accesso alla finale Nicola ed Emiliano, entrambi seguiti da Alessandra Celentano. Nicola ha 23 anni ed è originario di Montegranaro. Nel suo percorso artistico ha studiato alla Elmhurst Ballet School dal 2017 al 2021 e ha lavorato con compagnie internazionali come il Ballet de Monterrey, partecipando anche al Prix de Lausanne.

Emiliano, 17 anni e romano, è cresciuto artisticamente alla DanzaAmica Academy. Negli ultimi anni ha preso parte a diversi programmi televisivi, tra cui “Tu sì que vales”, “Star in the Star” e “Il cantante mascherato”. Ha inoltre partecipato allo spettacolo “Viva la danza” di Roberto Bolle e interpretato il protagonista del musical “Billy Elliot”.

Il terzo ballerino finalista è Alessio, 19enne di Taranto e allievo di Emanuel Lo. Per lui si tratta di un ritorno nella scuola di Canale 5 dopo l’esperienza della scorsa stagione. Durante Amici 24 era stato costretto al ritiro a causa di un grave infortunio al piede avvenuto nel corso di una lezione.

Per il canto la prima finalista è Elena, 20 anni, cantautrice e musicista di Firenze seguita da Rudy Zerbi. Durante il programma ha presentato quattro brani inediti, “Wanda”, “Lolita”, “Ossigeno” e “A parte me”, distinguendosi per uno stile personale e riconoscibile.

L’ultimo posto disponibile sarà assegnato tra Angie e Lorenzo Salvetti, entrambi nella squadra di Lorella Cuccarini. Angie ha 25 anni, vive a Milano e nel 2024 aveva partecipato a Sanremo Giovani. Nel corso del talent ha pubblicato gli inediti “Poco Poco”, “Millemila missili”, “Lettere al Paradiso” e “Signorina”.

Lorenzo Salvetti, 18 anni e originario di Verona, si è fatto conoscere grazie alla finale di X Factor 2024 nel team di Achille Lauro. Ad Amici ha ottenuto anche il Premio Spotify Singles, proponendo brani come “Stupida vita”, “Prima di te e dopo” e “Dimmelo tu”.