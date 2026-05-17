Malore durante un'immersione all'isola d'Elba, morta subacquea esperta di 61 anni

Subacquea di 61 anni muore durante un’immersione all’isola d’Elba dopo un malore improvviso sott’acqua. La donna, residente nel Biellese e iscritta a un club sub, stava partecipando a un’uscita organizzata a Porto Azzurro.

Tragedia nel pomeriggio di sabato 16 maggio nelle acque di Porto Azzurro, all’isola d’Elba, dove una donna di 61 anni ha perso la vita mentre partecipava a un’immersione organizzata da un diving center locale. La vittima viveva in provincia di Biella ed era appassionata di subacquea da molti anni.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 16.30, quando la donna avrebbe accusato un improvviso malore mentre si trovava sott’acqua insieme ad altri partecipanti all’escursione. I compagni di immersione sono intervenuti subito, riportandola in superficie e trasferendola rapidamente verso il molo.

Una volta a terra sono iniziate le manovre di rianimazione. Sul posto sono arrivati i volontari della Pubblica Assistenza di Porto Azzurro, l’automedica partita da Portoferraio e anche l’elisoccorso Pegaso. Nonostante i tentativi del personale sanitario, la 61enne non si è più ripresa e il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

La donna non era una semplice turista in vacanza. In Piemonte risultava iscritta a un club specializzato in immersioni e praticava regolarmente questa attività. La giornata era caratterizzata da cielo sereno ma anche da forte vento, elemento che ora potrebbe essere preso in considerazione durante gli accertamenti.

La magistratura ha disposto il sequestro delle attrezzature utilizzate durante l’immersione, comprese bombole e respiratore, per verificare eventuali anomalie tecniche. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto e stabilire le cause del malore.

La salma è stata trasferita nella camera mortuaria di Portoferraio. La Procura potrebbe disporre l’autopsia nei prossimi giorni per chiarire definitivamente le cause della morte.