Amici 25, finale in diretta su Canale 5 con 150mila euro al vincitore

Amici chiude la 25ª edizione con la finale in diretta e un premio da 150mila euro. Cinque allievi si sfidano su Canale 5 dopo otto mesi di scuola, serale e televoto decisivo per il vincitore assoluto.

La finale di Amici andrà in onda questa sera, domenica 17 maggio, in prima serata su Canale 5. Maria De Filippi guiderà l’ultimo appuntamento della venticinquesima edizione del talent, arrivato al termine dopo mesi di lezioni, sfide e prove affrontate dagli allievi della scuola.

A contendersi la vittoria saranno cinque concorrenti. Tre arrivano dal circuito danza, Nicola, Emiliano e Alessio, mentre tra i cantanti ha già conquistato la finale Elena. Il quinto posto verrà assegnato direttamente in apertura di puntata con il ballottaggio tra Angie e Lorenzo.

Sarà il pubblico da casa a decidere il vincitore attraverso il televoto tramite sms. In palio c’è il premio principale da 150mila euro in gettoni d’oro destinato al campione assoluto dell’edizione. Il migliore della propria categoria riceverà invece 50mila euro.

Nel corso della serata saranno assegnati anche altri riconoscimenti. Il Premio della Critica, dal valore di 50mila euro e offerto da Enel, verrà deciso da una giuria composta da giornalisti di quotidiani, agenzie stampa e siti specializzati. Previsti inoltre il Premio Radio, scelto dalle principali emittenti nazionali, il Premio Unicità da 30mila euro e il Premio Keep Dreaming di Marlù da 7mila euro per ciascun finalista.

L’edizione si conclude dopo un percorso iniziato a settembre con i casting estivi. Diciassette allievi hanno ottenuto l’accesso al Serale, partito il 21 marzo. I concorrenti sono stati seguiti dai professori divisi in tre squadre: Alessandra Celentano insieme a Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini con Veronica Peparini e Anna Pettinelli affiancata da Emanuel Lo.

A giudicare le esibizioni durante il Serale sono stati Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario, con Cristiano Malgioglio nel ruolo di giudice speciale.

Secondo le quote dei bookmaker, il favorito per la vittoria finale sarebbe Alessio. Il ballerino viene indicato come principale candidato al successo, seguito da Emiliano. Le scommesse vedono avanti il circuito danza rispetto a quello canto. Tra i cantanti, Lorenzo è considerato il concorrente con maggiori possibilità, davanti ad Angie ed Elena.

Mentre si attende il nome del nuovo vincitore di Amici 25, sono già aperti i casting per la prossima edizione del programma.