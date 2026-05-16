Modena, Meloni dopo l'auto sui pedoni chiede pene severe per il responsabile

Giorgia Meloni segue gli sviluppi del caso di Modena dopo l’auto lanciata sui pedoni e l’aggressione con coltello. La premier ha parlato con il sindaco mentre proseguono le indagini sull’uomo fermato dai cittadini.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito “gravissimo” quanto avvenuto a Modena, dove un uomo alla guida di un’auto ha travolto diversi passanti prima di colpire con un coltello un’altra persona. In un messaggio pubblicato sui social, la premier ha espresso vicinanza ai feriti e ai loro familiari, ringraziando anche i cittadini intervenuti per bloccare l’aggressore e le forze dell’ordine impegnate nell’operazione.

Meloni ha spiegato di aver avuto un colloquio con il sindaco della città e di mantenere contatti costanti con le autorità che stanno seguendo l’inchiesta. La presidente del Consiglio ha aggiunto di confidare che il responsabile venga chiamato a rispondere pienamente delle proprie azioni davanti alla giustizia.

Sulla vicenda è intervenuto anche il vicepremier Matteo Salvini, che ha indicato sui social il nome dell’uomo arrestato, parlando di un atto criminale compiuto contro persone innocenti. Salvini ha ricordato il ruolo decisivo dei cittadini che, nonostante la presenza del coltello, sono riusciti a fermarlo prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

La Lega ha diffuso una nota collegando l’episodio al tema dell’integrazione delle seconde generazioni. Il partito ha sostenuto la necessità di norme più rigide sui permessi di soggiorno nei casi di reati gravi, criticando l’ipotesi di facilitare l’accesso alla cittadinanza.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha parlato di un episodio di violenza brutale che richiama altri attacchi avvenuti in Europa negli ultimi anni. Ha rivolto un messaggio di solidarietà alla comunità modenese, ringraziando sia i soccorritori sia le persone intervenute per bloccare l’aggressore, mentre ha augurato una rapida guarigione ai feriti.

Anche la segretaria del Partito Democratico ha espresso vicinanza alle persone coinvolte e alle loro famiglie. Nel suo messaggio ha rivolto un ringraziamento al personale sanitario, ai soccorritori e alle forze dell’ordine che stanno lavorando dopo quello che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato un gesto volontario.