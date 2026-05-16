Concita De Gregorio racconta il tumore al seno, Il tempo cambia quando temi di averne poco

Concita De Gregorio racconta il tumore al seno scoperto nel 2022 e spiega come la malattia abbia cambiato il suo rapporto con il tempo. A Verissimo la giornalista ha parlato della paura iniziale e del sostegno dei figli.

Concita De Gregorio è tornata a parlare pubblicamente della malattia affrontata negli ultimi anni. Ospite di Verissimo, la giornalista e scrittrice ha raccontato il percorso iniziato nel 2022 dopo la diagnosi di un tumore al seno, esperienza che ha ispirato anche il suo libro “La cura”.

Nel dialogo con Silvia Toffanin, De Gregorio ha spiegato come la malattia abbia modificato profondamente il suo modo di guardare alla vita e al tempo. «Quando ti trovi davanti alla possibilità che i mesi possano essere pochi, ogni giornata assume un peso diverso», ha raccontato.

Per la scrittrice non si è trattato della prima esperienza con il cancro. In passato aveva già affrontato un altro tumore, ma con un atteggiamento completamente differente. «Da giovane l’avevo vissuto come un incidente di percorso, qualcosa da superare e lasciare alle spalle. Stavolta ho sentito il bisogno di parlarne apertamente», ha spiegato.

De Gregorio ha detto di aver scelto di nominare la malattia senza paura, anche per eliminare il disagio che spesso accompagna parole come “cancro”. Durante il percorso si è interrogata più volte sulle cause della malattia, arrivando però a una consapevolezza precisa. «Non dipende da quello che hai fatto, conta soltanto il modo in cui reagisci», ha affermato.

La giornalista ha poi criticato il linguaggio spesso utilizzato quando si parla di tumori. Secondo lei, definire i pazienti come “guerrieri” rischia di creare ulteriore pressione. «Non siamo sempre forti e coraggiosi», ha detto.

Accanto a lei, fin dal primo momento, ci sono stati i suoi cinque figli. La preoccupazione iniziale era legata soprattutto alla loro reazione alla diagnosi e alla paura di perderla. Col tempo, però, ha scelto di concentrarsi soltanto sulle persone davvero importanti. «Quando arriva una notizia così, il tempo sembra più corto ma anche più intenso. Vuoi vicino solo chi ti vuole bene», ha raccontato.

De Gregorio ha parlato anche dei cambiamenti personali maturati negli ultimi anni. Dopo una carriera vissuta spesso cercando di mostrarsi forte e sicura, oggi sente di poter accettare anche la fragilità. «Per molto tempo ho nascosto le mie sensibilità. Adesso mi sento più libera nell’essere incerta e meno rigida», ha spiegato.

Nel corso dell’intervista ha lanciato anche un messaggio a favore della sanità pubblica e della ricerca scientifica, chiedendo maggiori investimenti. Infine ha espresso un desiderio legato ai suoi figli e al futuro: vivere in una società meno sola. «La vera malattia è la solitudine», ha detto.