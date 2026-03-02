Albiano Magra, visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno il 7 marzo

Sabato 7 marzo ad Albiano Magra visite gratuite per il tumore al seno promosse dalla Croce Rossa per favorire la diagnosi precoce, con controlli affidati allo specialista Mario Valli e accesso su prenotazione.

Una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno è in programma sabato 7 marzo ad Albiano Magra. L’iniziativa è organizzata dal Comitato locale della Croce Rossa in vista dell’8 marzo, con l’obiettivo di offrire controlli gratuiti e incoraggiare la diagnosi precoce.

Le visite si svolgeranno nella sede di via Don Corsini 77, dalle 9 alle 14, e saranno affidate al senologo Mario Valli, professionista con lunga esperienza in ambito chirurgico oncologico e già direttore della Chirurgia generale dell’ospedale Maria Vittoria di Torino.

L’iniziativa nasce per facilitare l’accesso ai controlli, scegliendo il sabato proprio per consentire a più donne di partecipare. I promotori ricordano che la diagnosi precoce incide in modo decisivo sulla sopravvivenza: in Italia, la maggior parte dei casi individuati in tempo consente esiti favorevoli.

Durante gli incontri, oltre alla visita specialistica, sarà dato spazio anche alle indicazioni pratiche su come riconoscere eventuali cambiamenti del seno e apprendere le tecniche di autopalpazione, fondamentali per individuare segnali sospetti.

Nella stessa giornata sono previste anche visite ortopediche con lo specialista Giovanni Pesenti Barili. La decisione è arrivata dopo l’elevato numero di richieste registrate nei giorni precedenti, che hanno portato a prolungare e ampliare il servizio.

Per partecipare è necessaria la prenotazione telefonica, da effettuare negli orari d’ufficio. L’organizzazione prevede un’alta affluenza e invita a riservare il proprio posto con anticipo.