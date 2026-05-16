Palermo, trasporta 14 bambini in una Fiat 500L trasformata in scuolabus abusivo

Una donna di Palermo trasportava 14 bambini in una Fiat 500L usata come scuolabus improvvisato. Fermata dalla polizia nel quartiere San Lorenzo, ha spiegato di aver agito su richiesta delle famiglie degli alunni.

Una quarantenne di Palermo è stata fermata dalla polizia mentre accompagnava a casa alcuni studenti a bordo della sua Fiat 500L, utilizzata come un vero e proprio scuolabus senza autorizzazioni. Il controllo è avvenuto nel quartiere San Lorenzo, dove gli agenti del commissariato hanno notato l’auto con un numero eccessivo di passeggeri a bordo.

All’interno della vettura c’erano 14 bambini. Tra loro un ragazzo di 14 anni e altri minori di età compresa tra i 7 e i 10 anni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il servizio veniva svolto su richiesta diretta dei genitori, che contattavano la donna per il trasporto dei figli.

Durante gli accertamenti, la conducente ha spiegato agli agenti di aver ricevuto il consenso delle famiglie per accompagnare i ragazzi dopo la scuola. I genitori ascoltati successivamente hanno confermato la versione fornita dalla donna.

La polizia ha comunque contestato diverse violazioni del codice della strada, tra cui il superamento del numero massimo di passeggeri consentiti e il mancato rispetto delle condizioni minime di sicurezza previste per il trasporto di minori.

L’episodio è stato segnalato alla Procura per i minorenni. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, il trasporto dei bambini è stato affidato esclusivamente ai genitori.