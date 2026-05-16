Chi è Concita Borrelli: bufera dopo Porta a Porta, dalle polemiche tv alla vita privata aristocratica

Concita Borrelli travolta dalle polemiche dopo una frase sullo stupro pronunciata a Porta a Porta. La giornalista Rai era intervenuta durante il dibattito sul caso Garlasco, scatenando critiche sui social e nel mondo dell’informazione.

Concita Borrelli è finita al centro delle polemiche dopo il suo intervento a Porta a Porta, durante una discussione dedicata al delitto di Garlasco. Nel programma condotto da Bruno Vespa, la giornalista ha pronunciato una frase sul tema dello stupro che ha provocato una forte reazione sui social e tra molti commentatori televisivi.

Originaria di Avellino, dove è nata il 13 maggio 1966, Borrelli si è laureata in Giurisprudenza prima di cambiare completamente percorso professionale. Dopo gli anni trascorsi tra Avellino e Napoli come avvocata, nel 2001 è arrivata in Rai iniziando a lavorare come autrice di Uno Mattina e successivamente come consulente proprio di Porta a Porta.

Negli ultimi anni il suo volto è diventato sempre più noto al pubblico televisivo. Dal 2024 conduce su Rai 2 il programma “La mia metà”, trasmissione dedicata ai rapporti di coppia e alle storie sentimentali che alterna testimonianze di persone comuni a quelle di personaggi conosciuti.

La sua vita privata è legata anche all’aristocrazia italiana. Nel giugno del 2022 ha sposato Fulco Ruffo di Calabria, appartenente a una storica famiglia nobile del Regno di Napoli. Nonostante il matrimonio con il principe, la giornalista ha più volte spiegato di non attribuire particolare importanza ai titoli nobiliari.

Insieme al marito ha pubblicato nel 2016 il libro “Ricordo quasi tutto”, volume dedicato alla storia della famiglia Ruffo di Calabria tra figure storiche, militari e membri della nobiltà. Tre anni più tardi è uscito invece “Interno 11”, romanzo scritto da Borrelli che racconta le vicende sentimentali di un magistrato diviso tra una relazione storica e una donna più giovane.

Non è la prima volta che il suo nome viene associato a una polemica televisiva. Nel settembre scorso, durante una puntata di Uno Mattina in Famiglia, rispondendo a una domanda sui gay dichiarò di “riconoscerli” grazie a dei presunti “radar”, frase che provocò numerose critiche online.

Negli anni la giornalista ha raccontato anche un momento molto delicato della sua vita personale. Dopo aver affrontato un tumore al seno, intervenendo in televisione aveva parlato apertamente della malattia chiedendo maggiori tutele per la prevenzione e screening gratuiti accessibili alle donne.