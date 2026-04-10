Vespa ferma Provenzano in diretta a Porta a Porta e scatta lo scontro

Bruno Vespa interrompe Giuseppe Provenzano a Porta a Porta dopo una battuta sulla conduzione e lo zittisce durante il confronto con Lucio Malan. Il conduttore reagisce in diretta mentre il dibattito politico si accende in studio.

Momenti di tensione nello studio di Porta a Porta, dove Bruno Vespa ha richiamato duramente Giuseppe Provenzano durante un acceso confronto politico. L’episodio è avvenuto mentre Lucio Malan, senatore di Fratelli d’Italia, stava intervenendo e l’esponente del Partito Democratico ha cercato di inserirsi nella discussione.

Il conduttore ha interrotto Provenzano per ristabilire l’ordine, invitandolo a lasciare spazio all’intervento in corso. Vespa ha sottolineato la necessità di rispettare i turni di parola, evidenziando come l’interruzione rendesse difficile seguire il dibattito in modo ordinato.

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Provenzano ha replicato sostenendo la legittimità dell’intervento, ricordando che si trattava di un confronto aperto. La situazione si è però ulteriormente irrigidita quando il politico ha rivolto una battuta al conduttore, suggerendo ironicamente di sedersi tra i rappresentanti della maggioranza.

A quel punto Vespa ha reagito in modo deciso, respingendo l’allusione e invitando Provenzano a evitare ulteriori interruzioni. Il conduttore ha alzato i toni, chiedendo di rispettare le regole del programma e di lasciare parlare gli altri ospiti senza sovrapporsi.

Il tentativo di Provenzano di chiarire la propria posizione non ha trovato spazio, con Vespa che ha chiuso il confronto riportando l’attenzione sul dibattito in corso e ristabilendo il controllo della trasmissione.