MotoGp a Barcellona, Acosta vola in pole davanti a Morbidelli mentre Bagnaia è solo tredicesimo

Acosta conquista la pole a Barcellona davanti a Morbidelli, mentre Bagnaia resta fuori dal Q2 e partirà solo tredicesimo dopo un sabato complicato. Bezzecchi cade nel finale e chiude dodicesimo.

Pedro Acosta firma il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Barcellona e scatterà davanti a tutti nella Sprint del sabato pomeriggio. Il pilota spagnolo della Ktm ha fermato il cronometro in 1:38.068, conquistando la pole position sul circuito catalano.

Alle sue spalle partirà Franco Morbidelli, autore di una grande rimonta dopo il passaggio dal Q1. Il pilota italiano della Ducati ha chiuso davanti ad Alex Marquez, che completa la prima fila con l’altra Desmosedici.

In seconda fila trovano posto Raul Fernandez con l’Aprilia, Johann Zarco su Honda e Fabio Di Giannantonio con Ducati. Più indietro Fabio Quartararo, settimo davanti a Brad Binder.

Qualifiche difficili invece per Jorge Martin, soltanto nono, mentre Marco Bezzecchi ha terminato la sessione in dodicesima posizione dopo una caduta nel finale del Q2.

Weekend complicato anche per Francesco Bagnaia. Il campione Ducati non è riuscito a superare il Q1 e dovrà partire dalla tredicesima casella in griglia. Dietro di lui Enea Bastianini e Fermin Aldeguer.

La Sprint Race del Gran Premio di Barcellona è in programma alle ore 15 e assegnerà i primi punti del fine settimana MotoGp.