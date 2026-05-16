Cucine da incubo arriva a Jesi, Antonino Cannavacciuolo prova a salvare La Coppetella

Antonino Cannavacciuolo arriva a Jesi per aiutare La Coppetella, ristorante in crisi tra tensioni familiari e problemi in cucina. Nella nuova puntata di Cucine da incubo lo chef prova a rilanciare il locale con un intervento radicale.

Nuova tappa nelle Marche per Cucine da incubo. La trasmissione condotta da Antonino Cannavacciuolo farà tappa a Jesi, in provincia di Ancona, nella puntata in onda domenica 17 maggio su Sky Uno e disponibile anche in streaming su NOW. Al centro dell’episodio c’è il ristorante La Coppetella, attività che attraversa un momento complicato sia dal punto di vista economico sia nei rapporti interni tra i componenti dello staff.

Il locale è gestito da Grazia, proprietaria arrivata alla ristorazione dopo un percorso personale difficile. Nel ristorante lavorano anche i figli della donna, ma la convivenza professionale si è trasformata in una fonte continua di tensioni. Secondo quanto mostrato nel programma, il clima in cucina e in sala è segnato da rimproveri, incomprensioni e forte pressione sul personale.

Cannavacciuolo si troverà davanti un gruppo disunito, dove la gestione della titolare viene vista come uno dei principali problemi del locale. La situazione avrebbe finito per compromettere non solo il lavoro quotidiano, ma anche i rapporti familiari fuori dal ristorante.

Alle difficoltà organizzative si aggiunge l’aspetto della struttura. L’insegna poco visibile e un ambiente considerato poco accogliente non aiutano La Coppetella a sfruttare la posizione lungo una strada molto frequentata della zona jesina.

Per cercare di rilanciare l’attività, il programma metterà in campo più interventi. Cannavacciuolo lavorerà sulla cucina e sulla motivazione dello staff, mentre il performance coach Max Damioli affronterà i problemi comunicativi e relazionali della famiglia.

Il restyling del locale sarà invece affidato al designer Paolo Stella, chiamato a rinnovare completamente l’immagine del ristorante con una sala più moderna e funzionale. L’obiettivo sarà rendere La Coppetella più riconoscibile e attraente per i clienti.

Quella di Jesi sarà la penultima puntata della stagione di Cucine da incubo. Dopo l’appuntamento marchigiano, Antonino Cannavacciuolo chiuderà il ciclo di episodi con un ultimo intervento previsto a Potenza.