Antonino Cannavacciuolo : Apro il mio ristorante perché devo far lavorare 200 persone

Antonino Cannavacciuolo racconta la decima edizione di MasterChef Italia, la prima registrata durante la pandemia di coronavirus.

"Gli autori hanno fatto un grandissimo lavoro. Da un punto così nero per tutti, siamo riusciti a farne un punto di forza", racconta Antonino Cannavacciuolo sulla decima edizione di MasterChef Italia. Tra le novità più interessanti, le selezioni su Zoom, ennesimo contatto che il programma trova con la vita reale: "Noi non conoscevamo davvero niente dei ragazzi, prima. Facevamo delle domande particolari per capire di più sulle persone quando ce li avevamo davanti - spiega lo chef -. Ma da quest'anno siamo entrati davvero nelle cucine delle persone. È una cosa che fa famiglia".

E sulla grande intesa che c'è con Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, racconta a Fanpage : "Siamo tre professionisti, tre persone che arrivano alla convocazione un quarto d'ora prima, tre persone che mangiano insieme, che scherzano insieme. Non c'è chi ti pugnala alle spalle", e aggiunge, "C'è un clima bello e sereno e questa è la forza della decima edizione. C'è una coesione pazzesca con un solo obiettivo: portare un sorriso a chi sta davanti alla tv".

Inevitabile un passaggio sulla sua principale attività, Villa Crespi, che da martedì ha potuto riaprire i battenti: "Dovevo farlo perché devo far lavorare 200 persone. Ma i ristoranti stellati seguivano i protocolli anche prima della pandemia - spiega lo chef -. Entrate e uscite sono separate. In una stanza da 70 metri quadri io ci metto quattro tavoli. Gli stessi bagni hanno ingressi separati: chi sale va in ascensore, chi scende prende le scale". "Oggi, in questo momento, dobbiamo stare solo tutti calmi, parlare poco, ascoltare e fare e i bravi. Ognuno deve stare al proprio posto, senza fare proteste particolari", conclude.

Antonino Cannavacciuolo (Vico Equense, 16 aprile 1975) è un cuoco e personaggio televisivo italiano

Benvenuto sul mio shop online. Scopri ora i migliori prodotti italiani di food, design, giftcard e confezioni regalo da condividere con chi ami.

