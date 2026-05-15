Grande Fratello Vip, semifinale decisiva tra televoti flash e il ritorno di Valeria Marini

Home / Social News / Grande Fratello Vip, semifinale decisiva tra televoti flash e il ritorno di Valeria Marini

Ilary Blasi conduce la semifinale del Grande Fratello Vip con televoti decisivi e nuovi ingressi nella Casa. Tra eliminazioni a sorpresa e tensioni tra concorrenti, la puntata del 15 maggio assegnerà un posto in finale.

Grande Fratello Vip, semifinale decisiva tra televoti flash e il ritorno di Valeria Marini

Ricevi le notizie di Zazoom.it su Google Tutte le news direttamente su Google.

Segui

Il Grande Fratello Vip entra nella fase finale con la semifinale in programma stasera, venerdì 15 maggio, in prima serata su Canale 5. Alla guida della puntata ci sarà ancora una volta Ilary Blasi, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La serata sarà segnata da eliminazioni e nuove decisioni che cambieranno gli equilibri nella Casa. Il televoto aperto tra Raul Dumitras e Renato Biancardi decreterà il quarto finalista di questa edizione, mentre altre votazioni lampo porteranno uno o più concorrenti a lasciare il reality a un passo dalla finale. Durante la diretta, Ilary Blasi entrerà personalmente nella Casa per comunicare ai concorrenti una novità definita speciale dalla produzione. Un momento atteso che potrebbe modificare il clima tra gli inquilini rimasti in gioco. Spazio anche a un ritorno molto conosciuto dal pubblico del reality. Valeria Marini tornerà infatti nella Casa per una consegna destinata ad avere effetti immediati sulle dinamiche tra i concorrenti. Tra i protagonisti della puntata ci sarà Francesca Manzini, finita al centro di critiche e discussioni nelle ultime ore. La concorrente dovrà affrontare un confronto diretto con alcuni degli altri vipponi dopo le tensioni nate negli ultimi giorni. Momento personale invece per Lucia Ilardo, criticata da Antonella Elia che ha messo in dubbio la sua presenza tra i finalisti. Nel corso della serata la concorrente incontrerà la madre, con cui proverà a ricucire un rapporto complicato e segnato da difficoltà passate. La semifinale del reality promette ulteriori sorprese e nuovi ribaltamenti prima dell’ultimo appuntamento stagionale.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Valeria Marini entra al Grande Fratello VIP e scontra subito Antonella Elia durante il pranzo Valeria Marini entra al Grande Fratello VIP e riaccende lo scontro con Antonella Elia, già segnato da vecchie tensioni.

Monica Setta svela nuovi ingressi al Grande Fratello Vip con Carmen Russo e Valeria Marini Monica Setta rivela che Carmen Russo e Valeria Marini potrebbero tornare al Grande Fratello Vip dopo nuovi contatti con la produzione, mentre nella Casa crescono tensioni e si valutano nuovi ingressi.