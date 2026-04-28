Valeria Marini si sente male al Grande Fratello Vip e vomita in giardino durante una prova
Valeria Marini si è sentita male poche ore dopo l’ingresso al Grande Fratello Vip probabilmente per qualcosa mangiato a cena con gli altri concorrenti nella Casa, episodio avvenuto durante una prova in giardino davanti ai coinquilini.
L’ingresso di Valeria Marini nella Casa del Grande Fratello Vip non è passato inosservato. Accolta con entusiasmo da gran parte dei concorrenti, la showgirl ha subito cercato di farsi spazio tra gli inquilini, presentandosi con un vassoio di dolci e partecipando alle prime attività del reality.
Durante una prova in giardino, però, la situazione è cambiata all’improvviso. Marini, insieme a Raimondo Todaro, Marco Berry, Raul Dumitras e Renato Biancardi, ha iniziato a sentirsi male. Colta da conati di vomito, ha tentato di raggiungere il bagno senza riuscirci, finendo per stare male direttamente all’esterno, come mostrano i video circolati online.
Le reazioni dei presenti sono state diverse. Alcuni concorrenti, come Raul e Renato, si sono allontanati immediatamente, visibilmente disturbati. Marco Berry e Raimondo Todaro, invece, si sono fermati accanto alla showgirl per darle supporto. Berry ha anche richiamato gli altri invitandoli a intervenire. Poco dopo sono arrivate Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo, che hanno aiutato Marini e provveduto a pulire l’area.
Una volta ripresa, la showgirl ha cercato di capire l’origine del malessere. Secondo lei, la causa potrebbe essere una mela consumata a cena, che a suo dire aveva qualcosa di anomalo. Altri concorrenti, tra cui Adriana Volpe, hanno invece ipotizzato che il problema fosse legato ad altri piatti mangiati durante lo stesso pasto, come la pasta al forno o l’arista.
La Marini che si mette a vomitare mentre stanno facendo le prove per il ballo ?? #gfvippic.twitter.com/TDr3NiPJUB— Raimondo & Francesca (@Raimondo_Franci) April 27, 2026
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