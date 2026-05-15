Mario Balotelli e Angelica Moccia, la prima foto insieme ufficializza la storia nata a Dubai

Mario Balotelli ha ufficializzato la relazione con Angelica Moccia dopo mesi di riservatezza. La coppia si è mostrata insieme sui social durante una cena a Dubai, città dove il calciatore gioca da gennaio.

Mario Balotelli ha deciso di non nascondere più la relazione con Angelica Moccia. Il calciatore ha condiviso su Instagram uno scatto durante una cena insieme alla nuova compagna, mostrando per la prima volta pubblicamente il loro legame. Nella foto i due appaiono sorridenti e affiatati, dopo settimane in cui la storia era rimasta lontana dai riflettori.

Angelica Moccia ha 28 anni ed è originaria di Portogruaro, in provincia di Venezia. Prima di trasferirsi negli Emirati Arabi ha vissuto a Parigi, dove ha lavorato per circa sei anni nel settore della ristorazione insieme allo zio. Successivamente ha perfezionato l’inglese negli Stati Uniti e oggi vive stabilmente a Dubai.

Nella città emiratina lavora come manager europea per Nextologies, azienda canadese specializzata nella distribuzione di video podcast. Proprio a Dubai avrebbe conosciuto Balotelli, trasferitosi negli Emirati da gennaio per proseguire la carriera calcistica. Da quando è arrivato nel campionato locale, l’attaccante ha segnato cinque reti.

La vita sentimentale dell’ex attaccante della Nazionale è stata spesso al centro del gossip. Tra le relazioni più note quella con Raffaella Fico, vissuta tra il 2011 e il 2012, dalla quale è nata la figlia Pia. Il riconoscimento ufficiale della bambina è arrivato nel 2014.

Negli anni successivi Balotelli ha avuto una relazione con la modella belga Fanny Neguesha, durata dal 2013 al 2014. Nel 2017 è diventato padre per la seconda volta con la nascita di Lion, avuto dalla relazione con Clelia Carleen.