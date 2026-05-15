Gianna Nannini bacia Sergio Mattarella al Quirinale, il video diventa virale sui social

Gianna Nannini ha baciato Sergio Mattarella durante le celebrazioni per i 145 anni della Siae al Quirinale. Il gesto improvviso della cantante senese ha sorpreso il Presidente, che ha reagito con un sorriso davanti alle telecamere.

Un gesto spontaneo di Gianna Nannini ha attirato l’attenzione dei social durante la cerimonia per i 145 anni della Siae, ospitata il 13 maggio al Quirinale. La cantante si è avvicinata a Sergio Mattarella per una fotografia ufficiale e, subito dopo lo scatto, gli ha dato un bacio sulla guancia.

Il Presidente della Repubblica, inizialmente colto di sorpresa, ha reagito con un sorriso mentre la scena veniva ripresa dalle telecamere presenti all’evento. Nel giro di poche ore il filmato è stato condiviso migliaia di volte online, accompagnato in molti casi dalle note di “Sei nell’anima”, uno dei brani più conosciuti della rocker senese.

La stessa artista ha rilanciato il video sui propri canali social, aggiungendo una breve dedica rivolta al Capo dello Stato. A corredo delle immagini, Nannini ha scritto “La Repubblica da baciare”, frase che ha contribuito ad amplificare la diffusione del contenuto sul web.

L’episodio è avvenuto al termine di uno dei momenti istituzionali organizzati per celebrare l’anniversario della Siae, alla presenza di numerosi rappresentanti del mondo della cultura e dello spettacolo.