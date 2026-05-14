Anna Pepe al Quirinale con Sergio Mattarella, il selfie pubblicato su Instagram diventa virale
Anna Pepe ha pubblicato un selfie con Sergio Mattarella scattato al Quirinale durante il 145esimo anniversario della SIAE. La foto condivisa su Instagram mostra la cantante accanto al Presidente e ha raccolto migliaia di commenti e reazioni online.
Anna Pepe è stata tra gli ospiti invitati al Quirinale per le celebrazioni del 145esimo anniversario della SIAE e ha deciso di raccontare la giornata con una serie di scatti pubblicati sui social. Tra le immagini condivise su Instagram, quella che ha attirato subito l’attenzione è il selfie insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Nella foto la cantante compare in primo piano con i suoi capelli rosa, mentre alle sue spalle si vede Mattarella sorridente in abito scuro e cravatta blu. Ad accompagnare il post una frase breve, scritta in inglese: «Grazie per l’invito Mr President».
Lo scatto è diventato rapidamente uno dei contenuti più commentati della giornata. In poche ore sono comparsi migliaia di messaggi ironici e meme dedicati all’incontro tra la giovane artista della scena urban italiana e il Capo dello Stato. Tra le battute degli utenti c’è chi ha scritto «Anche il Presidente è un baddie» e chi ha ironizzato con riferimenti al linguaggio social e musicale.
Nel carosello pubblicato dalla cantante compaiono anche alcuni dettagli dell’evento organizzato al Quirinale. Anna ha mostrato i saloni della residenza presidenziale, gli interni decorati con lampadari e specchi dorati e il posto a lei assegnato durante la cerimonia, con il cartoncino riportante il cognome “Pepe” appoggiato sulla poltrona.
Classe 2003, Anna Pepe, conosciuta artisticamente come Anna, è una delle figure più seguite della nuova musica urban italiana. Il successo è arrivato nel 2020 con “Bando”, brano diventato virale sulle piattaforme streaming e su TikTok. Negli anni successivi la cantante ha consolidato la sua presenza nel panorama pop e rap italiano grazie a collaborazioni, singoli di successo e uno stile visivo molto riconoscibile.
Il selfie con Mattarella ha attirato l’attenzione proprio per il contrasto tra due mondi molto diversi. Da una parte il linguaggio immediato dei social e della cultura pop contemporanea, dall’altra il contesto istituzionale del Quirinale. Una combinazione che ha trasformato la foto in uno degli argomenti più condivisi online nelle ultime ore.
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