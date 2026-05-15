Giancarlo Signor trovato morto dopo un anno a Peschiera del Garda, l'affitto veniva pagato automaticamente

Angelo Caputo | 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giancarlo Signor è stato trovato morto dopo oltre un anno nel suo appartamento a Peschiera del Garda. L’affitto continuava a essere pagato automaticamente dal conto corrente, mentre nessuno si era accorto della sua assenza.

Giancarlo Signor
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Per mesi nessuno aveva più visto Giancarlo Signor, 65 anni, residente da tempo a Peschiera del Garda. La sua assenza non aveva fatto scattare allarmi immediati anche perché il canone d’affitto dell’appartamento risultava regolarmente versato ogni mese tramite addebito automatico bancario.

I proprietari dell’abitazione avevano provato a contattarlo per consegnargli le nuove chiavi del palazzo, dopo la sostituzione della serratura dell’ingresso condominiale. Telefonate e tentativi di rintracciarlo, però, non avevano dato alcun risultato. Col passare del tempo è cresciuto il sospetto che potesse essere successo qualcosa di grave.

Alla fine è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, entrati nell’abitazione di via Dante, nel centro della cittadina sul lago di Garda. All’interno dell’appartamento il corpo dell’uomo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione, quasi mummificato.

Originario della Sardegna, Signor viveva da circa vent’anni nel Veronese. Chi lo conosceva lo descriveva come una persona educata e riservata. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe vissuto da solo e senza contatti stabili con familiari o amici.

Nell’appartamento sarebbero stati accumulati numerosi oggetti e materiali, in ambienti giudicati in condizioni igieniche precarie. Gli investigatori hanno cercato eventuali parenti dopo il ritrovamento del corpo, ma senza risultati.

I funerali sono stati fissati per oggi, 15 maggio 2026, a oltre un anno dalla morte. Le spese della cerimonia funebre saranno sostenute dal Comune di Peschiera del Garda.
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