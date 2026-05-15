David Beckham nella classifica dei più ricchi del Sunday Times, patrimonio da 1,39 miliardi di euro

David Beckham raggiunge il miliardo insieme a Victoria grazie a sponsor, moda e Inter Miami. L’ex capitano inglese è il primo atleta britannico a entrare nella classifica dei più ricchi del Sunday Times.

David Beckham entra per la prima volta nella classifica dei più ricchi del Regno Unito pubblicata dal Sunday Times. L’ex calciatore inglese, insieme alla moglie Victoria Beckham, ha accumulato un patrimonio stimato in 1,185 miliardi di sterline, pari a circa 1,39 miliardi di euro.

Si tratta di un risultato storico per lo sport britannico, perché Beckham è il primo atleta del Paese a raggiungere questo traguardo economico nella graduatoria del celebre settimanale inglese. La crescita del patrimonio della coppia è legata alle attività costruite dopo il ritiro dal calcio, tra sponsorizzazioni internazionali, investimenti e moda.

Nel ranking dedicato agli sportivi più ricchi del Regno Unito, i Beckham occupano il secondo posto. Davanti a loro resta soltanto la famiglia di Bernie Ecclestone, ex capo della Formula 1, con una fortuna superiore ai 2,3 miliardi di euro.

Una parte consistente degli introiti di David Beckham continua ad arrivare dagli accordi commerciali con marchi globali come Adidas e Hugo Boss. L’ex stella di Manchester United e Real Madrid è inoltre comproprietario dell’Inter Miami, club della MLS statunitense che ha superato la valutazione di un miliardo di euro.

Victoria Beckham contribuisce invece al patrimonio familiare grazie al marchio di moda che porta il suo nome, diventato negli anni uno dei business più rilevanti dell’ex Spice Girls.

Nella classifica degli sportivi britannici compaiono anche altri grandi nomi. Lewis Hamilton occupa il quinto posto con un patrimonio stimato in circa 509 milioni di euro, mentre il golfista nordirlandese Rory McIlroy è settimo con 380 milioni.

Più indietro figurano il pugile Anthony Joshua con 281 milioni di euro e Tyson Fury con circa 190 milioni. Chiudono la top ten Harry Kane e Andy Murray, entrambi attorno ai 129 milioni di euro.

Nella graduatoria generale delle persone più ricche del Regno Unito compare anche Sir Jim Ratcliffe, proprietario del Manchester United, che si colloca al nono posto con una fortuna stimata in circa 17,78 miliardi di euro. Tra le nuove entrate nel club dei miliardari figurano inoltre i promoter di boxe Barry ed Eddie Hearn, arrivati a un patrimonio complessivo di circa 1,21 miliardi di euro.